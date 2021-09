"Rovněž se měl ve třech případech dopustit i vydírání, kdy po několika různých osobách požadoval peníze či jednání pod různými pohrůžkami," dokončila Lucie Konečná výčet provinilcových skutků. V případě prokázání viny hrozí muži za tyto trestné činy trest odnětí svobody až na dobu osm let.

Zároveň muži, který se nyní po uvalení vazby nachází za mřížemi, kladou za vinu, že se měl vloupat do domu, odkud měl odcizit benzínové sekačky, bourací kladiva a průmyslový vysavač.

"Vyšetřovatelé došli k závěru, že muž měl kterých se měl v průběhu měsíců července až září 2021 porušit zákon nejméně v 11 případech. Z toho minimálně v sedmi případech mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy řídil různé dopravní prostředky, a to i přes to, že měl vysloven platný zákaz řízení," uvedla případu policejní mluvčí Lucie Konečná.

