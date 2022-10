Námitky proti průběhu voleb v Bohuslavicích soud zamítl

Podle policejní mluvčí Lucie Konečné žena "ve vozidle popadla lovecký nůž a bodla svého přítele do ruky a do nohy. Následně přivolala záchranku, která mu poskytla první pomoc a transportovala jej do Fakultní nemocnice v Hradci Králové."

Ženu náchodští kriminalisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Nyní jí v případě prokázání viny hrozí až 10 let za mřížemi.