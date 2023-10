Náchodští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvod, kterého se měl dopustit dosud neznámý pachatel.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Poškozenou 51letou ženu z Náchodska, měl kontaktovat údajný pracovník společnosti poté, co zhlédla a odklikla reklamu s nabídkou investice do kryptoměny zveřejněné na jednom z internetových vyhledávačů. S vidinou výdělku poškozená poslechla pokynů pracovníka společnosti, který ji s investicemi pravidelně radil. Nejdříve si nainstalovala a aktivovala do svého notebooku program Anydesk pro vzdálený přístup. A následně provedla hned několik transakcí ze svého účtu s vidinou zhodnocení svého vkladu. Žena nakonec přišla o více než 1 milion korun.

V případě dopadení a prokázání viny tak pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden až pět let.

Policisté opětovně upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé. Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají s sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí.