Náchodští kriminalisté se zabývají dalším případem investice do virtuálních měn. Tentokrát chtěla zúročit své finanční prostředky 49letá žena z Náchodska.

Na internetu narazila na reklamu, kdy součástí této reklamy měla být možnost investice do virtuálních měn. Žena následně komunikovala s mužem, který ji měl být nápomocen při investování. Poradce s ní komunikoval prostřednictvím textových zpráv přes aplikaci WhatsApp. Nejdříve měl ženu přesvědčit k instalaci programu AnyDesk a následně ji přimět k převedení finanční hotovosti v celkové výši přes 3.000.000,- korun. Po převedení však s poškozenou přestal komunikovat. Nyní pachateli hrozí až 8letý pobyt za mřížemi.

Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před tímto podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači nebo jinému elektronickému zařízení.



Zpřístupnit zařízení cizí osobě na dálku je vysoce nebezpečné, prakticky je to stejné, jako byste posadili pachatele před vaše zařízení a nechali ho, aby v něm prováděl cokoliv, co ho napadne, včetně manipulace s vašimi penězi v elektronickém bankovnictví. Pachatel má v tu chvíli v bankovnictví stejná práva jako vy!