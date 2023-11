Tržiště, velká obchodní centra a jejich přilehlá parkoviště či turisticky atraktivní místa, kde se schází více lidí, bývají doslova rájem pro kapsáře. S blížícími se vánočními svátky se opět množí případy krádeží. Na policisty se v těchto dnech obrátil muž, který po hovoru se skupinou mužů v Náchodě zjistil, že mu chybí peněženka. Pachateli hrozí za krádež až dvouletý trest.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

Další případ evidují policisté na Jičínsku, kdy návštěvník restaurace přišel o peněženku, kterou měl v bundě.

Policisté se proto více zaměří na místa, kde ke krádežím dochází častěji. Budete na ně moci narazit v rámci jejich běžné hlídkové činnosti, kdy na potenciální pachatele působí především preventivně. „V terénu budou ale také kriminalisté, kteří pracují latentně. Můžete tak mít pocit, že policii nikde nevidíte. Opak je ale pravdou," upozorňuje policejní mluvčí Lucie Konečná.

Preventivní rady, jak zabránit kapesní krádeži: Nenechávejte peněženku, cennosti, mobilní telefon a doklady navrchu svého zavazadla, naopak je uložte do vnitřních kapes oděvu či na spodek tašky. Doklady noste odděleně od peněžní hotovosti, PIN nemějte poznamenaný v blízkosti platební karty. Nenoste nic důležitého ve vnějších síťovaných nebo průhledných přihrádkách u batohů a batohy v prostředcích MHD, či někde v tlačenicích na zádech raději vůbec nenoste. Zejména muži, nenoste peníze ani doklady v zadních kapsách kalhot, kde jsou snadno dostupné. Pečlivě si průběžně kontrolujte, zda máte zavazadlo, kabelku, apod. stále zapnuté. V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle. Velice důkladně věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo snaží tlačit, okamžitě se snažte z takového místa vzdálit Zdroj: Policie ČR

Co dělat, když vás někdo okrade? „Obraťte se okamžitě na Policii ČR. Snažte se přitom co nepřesněji vzpomenout na místo, kde ke krádeži došlo, popřípadě na popis pachatele, či pachatelů. V případě, že je vám odcizena platební karta, co nejdříve ji u svého bankovního ústavu zablokujte," radí policejní mluvčí.

Podvody a krádeže se v předvánočním čase množí i při nákupech přes internet. Pečlivě zvažte věrohodnost konkrétní nabídky a také případné osobní údaje, které prodejci sdělíte. Může se vám také stát, že nabízené zboží vám prodejce, přestože je řádně zaplatíte, nedodá. V takovém případě vám nezbude nic jiného, než se obrátit na policii.