Police nad Metují – Proslulá stavebnice Merkur má stále mezi dětmi i dospělými hodně obdivovatelů. Není proto divu, že v Polici nad Metují, v místě jejího vzniku, existuje muzeum.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Tam mohou návštěvníci nejen obdivovat výrobky a žasnout, co vše lze z jednoduchých dílů za pomoci klíče a šroubováku postavit, ale mohou si dokonce i sami vyzkoušet svoji zručnost a invenci.



Ani jedno z toho bohužel nezajímalo nezvaného návštěvníka, který se v noci ze soboty 18. na neděli 19. srpna vloupal do prostor muzea. Jedinou invencí, kterou zloděj projevil, byl nápad vypáčit mříž hlavních dveří i plexisklo a vniknout tudy dovnitř. Místo obdivování vystavených exponátů či výroby vlastních, ale zloděj zamířil do místnosti s pokladnou.



Dovnitř si pomohl opět vypáčením, stejně tak i do útrob pokladny samotné. Z ní potom odcizil necelých tři a půl tisíce korun v různých mincích a bankovkách. Celková škoda, kterou však svým řáděním napáchal, byla téměř čtyřnásobná. Na poničeném interiéru a odcizených penězích majitel vyčíslil hmotnou škodu ve výši dvanáct a půl tisíce korun.



Po pachateli, kterému za přečin krádeže vloupáním hrozí až dvouletý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest, nyní policisté pátrají. PČR