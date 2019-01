Jaroměřsko - Ve čtvrtek 10. ledna hodinu po poledni se někdo pokusil vykrást rodinný domek v jedné menší obce u Jaroměře.

„Neznámý pachatel vypáčil plastové okno v přízemí a vnikl do domku. V přízemí zřejmě nic nenašel a tak pokračoval do patra, kde ho však přistihla dospělá dcera majitelů domku, spící v jednom z pokojů. Zloděj se lekl a utekl pryč, aniž by stačil cokoli sebrat,“ popsala jeho jednání policejní mluvčí Eva Prachařová a dodala, že přesto však majitelům domku způsobil škodu poškozením oken a dveří při jejich násilném otevírání.

Po pachateli policisté pátrají.