Náchodští kriminalisté v těchto dnech zadrželi jednadvacetiletého muže, který měl páchat majetkovou trestnou činnost, spočívající převážně v krádežích elektrických kartáčků, holících strojků a powerbank z drogérií.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Muž se měl protiprávního jednání dopustit v jedenácti případech od srpna do listopadu letošního roku, a to i přes to, že byl v minulosti opakovaně soudně trestán.

Policisté postupně shromažďovali informace, a po jejich průběžném vyhodnocování se rozhodli několikanásobného recidivistu zadržet. Celková způsobená škoda přesahuje 23 tisíc korun.

V současné době je obviněn z přečinu krádeže, za což muži hrozí v případě prokázání viny až 3 roky za mřížemi.