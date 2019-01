Hradec Králové - Soudci se tento týden budou zabývat sedmi kauzami. Ve třech z nich by mělo být už jasno.

Perný týden čeká na soudce Krajského soudu v Hradci Králové. Na stole budou mít sedm případě. Ve třech z nich by mohl padnout rozsudek.

Hned v pondělí se na lavici obžalovaných objeví trojice v čele s Pavolem Krágou. Podle spisu všichni tři v roce 2008 po společné dohodě využili tíživých osobních a majetkových poměrů dvou žen. První z nich pod pohrůžkou násilí donutili odjet do Vídně, kde měla pracovat jako prostitutka. V lednu 2009 poté vylákali do Anglie další poškozenou, které slíbili práci v pekárně. „Ženě i přes její nesouhlas pod pohrůžkou možného bití nařídili, aby začala provozovat prostituci,“ stojí ve spise. Trojlístek si stojí za tím, že jsou nevinní a nic neudělali. Všem hrozí až dvanáctileté vězení.

Pokračování se dočká i kauza Marcela Tvrdíka z Pardubicka, který čelí obžalobě z podvodu. Z Tvrdíka se stal už pomalu specialista na to, jak získat peníze a pokud možno je nevracet. Finta byla úplně jednoduchá. Pokaždé se nabídl, že bez problémů může dovézt vůz ze zahraničí. Nejčastěji z Německa či Švýcarska. Poté vybral peníze jako zálohu v řádech desítek až statisíců korun a dělal „mrtvého brouka“. Na auto kupci čekali marně.

Verdikt by mohl padnout také v případu výroby a obchodování s pervitinem. Michal Novotný, Jaroslav Červinka, Karel Záplata a Petra Mrkvičková podle státního zástupce dováželi z Polska tablety léků s pseudoefedrinem a následně z nich vyráběli pervitin. Ten poté sami konzumovali a dál prodávali.

Objasněna bude také kauza znásilnění v Novém Bydžově, kterého se měl dopustit Miroslav Čureja. Ten celou dobu tvrdí, že je nevinný. Čureja při své výpovědi přiznal, že ke styku skutečně došlo, ale že by se mělo jednat o znásilnění, razantně odmítl. „Ona to chtěla, já to chtěl. O nějakém násilí nemůže být ani řeč,“ tvrdí Čureja. Soud ho může poslat v případě viny až na dvanáct let do vězení.