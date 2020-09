Co změna na postu ministra zdravotnictví během nynější epidemie znamená?

Já si myslím, že je to spíš jenom úhybný politický manévr. Ta změna sama o sobě rozhodně nijak výrazně nezmění současnou situaci, která je velmi nepříznivá, pokud jde o šířící se epidemii koronaviru. Myslím si, že je to politický manévr, který Andrej Babiš s ministrem Vojtěchem provedli, aby dva týdny před krajskými volbami nějakým způsobem naznačili té části veřejnosti, u které předpokládají, že bude volit hnutí ANO, že věci se snad mohou změnit. Že pokud se vymění ministr, tak se pandemie postupně bude dostávat pod kontrolu.

Čekáte, že se jim to povede?

Já si myslím, že tentokrát budou mít velký problém. Takovéto PR triky se v politice dělají běžně, jsou součástí politického arzenálu ve všech demokratických zemích. Když nastane taková situace, tak se obětuje pěšec nebo jiná figura na pomyslné šachovnici. Ale myslím si, že tady budou mít problém, protože pandemie u nás má dynamiku, která je velmi nepříznivá. To znamená, že počet případů se zřejmě bude dál zvyšovat, ve veřejnosti bude růst určité znepokojení nebo dokonce strach a bude se hledat viník. Bohužel ten prst ukazuje na vládu a především jejího předsedu.

Jak by se podobná situace řešila v jiné straně a jiné zemi?

Především by v ní pan Vojtěch už několik měsíců nebyl ministrem, protože v takovéto situaci prostě nebyl mužem na správném místě. Je to sice určitě člověk vzdělaný a talentovaný, ale nejenže neměl medicínské vzdělání, ale byla to spíš taková postadolescentní figura. Za normálních okolností, kdyby premiér nepotřeboval mít v té roli někoho, koho může občas sepsout nebo obětovat jako pěšce, tak by byl už dávno vyměněn, a byl by tam někdo, kdo má tah na branku a nějakou autoritu. Druhá věc je, že v takovéto krizové situaci ve vyspělejších demokraciích probíhá debata přes politický střed, hledá se nějaký konsensus i s opozicí, protože tohle je opravdu krize, která zasahuje každého. A tady se to bohužel stalo spíše obětí domácí politiky, než aby se z toho domácí politika nějak naučila poučit a najít nějaké racionální řešení.

Záležet tedy bude hlavně na premiérovi Babišovi. Jaké další kroky od něj očekáváte?

Postup bude stejný jako vždycky. Co se nepovedlo, to samozřejmě svede na ministra, který odchází. A to, co se povedlo, bude vyzdvihovat s tím, že i ministr Vojtěch na tom měl svou zásluhu. A bude zdůrazňovat, že nový ministr vezme věci pevně do svých rukou. Jistou výhodou pro tuhle rošádu bude, že tento nový ministr se bude moci schovávat za krizový štáb, který bude ustaven a převezme otěže řízení krize. Takže nebude okamžitě v takové pozici jako byl ministr Vojtěch, který po skončení nouzového stavu na jaře převzal vládní odpovědnost za boj s krizí. Takže nový ministr bude nějakou dobu krizovým štábem odstíněn.

Dá se podle vás očekávat po volbách nějaká zásadní změna směřování české politiky?

Důležité bude, jestli pro ANO dopadnou dobře nebo špatně. Pokud dobře, tak Andrej Babiš svou politiku nějakým zásadním způsobem korigovat nebude. Občané mu tím totiž takříkajíc vystaví potvrzení, že může v politice, ať už je jakkoliv chaotická, nadále pokračovat, a že jsou pro ně důležité jiné věci. Třeba ty nejrůznější sociální dávky, které jim vláda dává. Ale pokud pro ANO dopadnou špatně, tak tam jsou nejméně tři dosti pochmurné scénáře jak pro hnutí ANO, tak i pro celou vládu. Jedním z nich je, že ANO dopadne hůř, než se čeká, a část voličů, kteří je dosud podporovali, se od něj odvrátí, takže by Andrej Babiš musel začít dělat nějaké radikální kroky. Druhá je, že špatně dopadnou sociální demokraté a komunisté, tedy strany, které ANO ve vládě podporují. Pokud propadnou, a na to je podle průzkumů veřejného mínění šance docela velká, může v těch stranách nastat určitá panika. Už za rok jsou totiž parlamentní volby a podle posledního průzkumu se ČSSD pohybuje těsně nad hranicí volitelnosti a komunisté jsou dokonce už pod ní, takže tam ANO může tyhle dvě strany ztratit. Ty ale mohou zpytovat svědomí a zkusit podniknout nějaké kroky, které by zachránily jejich přítomnost v parlamentu.

Předpokládáte, že se aktuální koronavirová krize v delším horizontu zásadně podepíše na české politice?

Měla by se podepsat zásadnějšími opatřeními, protože taková situace může nastat znovu a Česká republika by na ni měla být lépe připravena. Otázkou je, zda české politické strany vůbec mohou najít nějaké systémové řešení. Víme, že je tady celá řada důležitých oblastí, ve kterých bychom měli hledat zásadní řešení: reformy vzdělávacího systému, zdravotnictví, důchodového systému. Ale strany se nejsou schopny na ničem shodnout. Otázkou tedy je, zda k tomu politické strany najdou vůli, protože se obávám, že ta krize prohloubí ekonomickou krizi, které se přitom chtěl Andrej Babiš za každou cenu vyhnout. Bránil se plošným opatřením s tím, že by mohla fatálně poškodit ekonomiku. Jenže teď se zdá, že mu nic jiného než nějaká plošná opatření udělat nezbude. To ale může vyvolat situaci, kdy se ty dva tábory dostanou do klinče a místo toho, aby hledaly společné řešení, tak se z toho budou snažit jedna strana vytlouct politický kapitál a druhá uhájit své pozice.

Myslíte si, že je za nynější situaci vinna jen současná vláda? Dokázala by se s tím vláda vedená jinými stranami vypořádat lépe?

Celkově by to asi o moc lépe nedopadlo, i když kdyby to vedl někdo jiný. Ale myslím si, že by nemuselo dojít k tomu obrovskému nárůstu nákazy, protože vláda dovolila, aby se situace rozvolnila příliš. Mohli jsme na tom být třeba jako je dneska Německo nebo Rakousko, tedy o poznání příznivěji. Ale i pokud by tam byla jiná politická strana, tak bohužel celkově jsou česká politika i státní správa slabé, takže si myslím, že by to skoro žádná jiná vláda nedokázala o tolik lépe. Možná, že kdyby byla vedená Piráty, kteří jsou novou stranou, nespojenou s minulostí, tak vzhledem k tomu, že jsou více napojeni na digitální technologie, tak by to snad zvládali trochu lépe. Ale to je jenom spekulace.

Novým ministrem zdravotnictví bude někdejší náměstek resortu Roman Prymula. Očekáváte, že to je lepší volba, než jeho předchůdce?

Je to lepší figura než Adam Vojtěch. Už jenom proto, že je to odborník přesně na to, co se tady děje, a je to taky člověk, který má jiné ustrojení. Je ráznější, autoritativní, a to je něco, co v té krizi funguje lépe i pokud jde o uklidňování občanů. Protože když ten člověk vypadá, že ví, o čem mluví, a je navíc autoritativní, tak to lidé přijímají. Pan Prymula je určitě zlepšení. Ale otázka, kterou si kladu, je, zda to jeho jmenování nepřichází příliš pozdě, protože teď už bude přebírat otěže ústřední krizový štáb. I když s ním ministr bude spolupracovat, tak bez radikálních opatření, která bude muset přijímat krizový štáb jako další zavírání ekonomiky, škol, veřejného života, se těžko něco zlepší. Tam samozřejmě pan Prymula může sloužit jako určité médium, které to bude komunikovat ze zdravotnické stránky, ale v rukou to bude mít především pan Hamáček a jeho krizový štáb.