"Opatření byla efektivní a objektivně pomohla zabránit nekontrolovanému šíření epidemie," řekl Babiš. Zavedením karantény se podle něho povedlo odvrátit kolaps zdravotnictví.

"Díky těmto opatřením nenastaly katastrofické scénáře jako v Itálii, Španělsku a ve Spojených státech," zdůraznil ministerský předseda a varoval, že Singapur nyní čelí druhé vlně epidemie.

Babiš připomněl, že už o další prodloužení nouzového stavu i po 30. dubnu žádat nechtěl, změnil to ale rozsudek pražského městského soudu. Soud uvedl, že takto zásadní restrikce nemůže v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale kabinet podle krizového zákona. Po 25. květnu už budou podle Babiše postačovat mírnější opatření vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nutné restrikce

Premiér také zdůraznil, že kabinet nezneužívá koronavirovou krizi k omezování demokracie. Zavedené restrikce jsou možná tvrdé, ale podle epidemilogů nutné, řekl. Poslancům poděkoval mimo jiné za dosavadní konstruktivní přístup.

Babiš také uvedl, že požádá Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu. Zdůvodnil to vyloučením pochybností o průhlednosti nákupů zejména zdravotnických ochranných pomůcek. O totéž už požádal kontrolní úřad i zástupci některých opozičních stran.

Prezident NKÚ Miloslav Kala již dříve řekl, že jeho úřad nákupy ochranných pomůcek prověří. Úřad kvůli tomu připravuje změnu plánu kontrolní činnosti, kterou do měsíce projedná jeho vedení.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen.

Hamáček: Za zkrácením lhůty stojí politické důvody

Prodloužení stavu nouze a omezení kvůli koronaviru do 25. května doporučili podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka vládě odborníci. Pro kratší lhůtu prodloužení jsou jen politické důvody, řekl dnes poslancům Hamáček. Reagoval tak na snahy opozice prodloužit nouzový stav pouze o týden až 11 dní.

"Mně nedává smysl podporovat prodloužení nouzového stavu po dobu kratší, samozřejmě kromě důvodů, které jsou politické," prohlásil Hamáček. Nutnost opatření podle něj potvrdil i pražský městský soud ve svém rozhodnutí, jímž zrušil čtyři omezení kvůli tomu, že je vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, a ne vláda.

Hamáček varoval před opozičními náměty, aby případná další nezbytná protiepidemická opatření byla přijata formou změn krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. "Není úplně moudré spustit politické a právní kutilství," uvedl.

Pokud by se Sněmovna rozhodla stav nouze neprodloužit, Česko by se podle Hamáčka stalo světovým unikátem, neboť všechna opatření proti koronaviru by přestala platit ze dne na den.

Hamáček také vyzval sněmovní kritiky způsobu nákupu ochranných prostředků proti koronaviru, aby podali trestní oznámení, pokud mají za to, že nákup provázela korupce. "Házet s poslaneckou imunitou obviněními z korupce na mikrofon je sice možné, ale není to férové," uvedl jmenovitě na adresu předsedy SPD Tomia Okamury. Hamáček podpořil prošetření nákupů Nejvyšším kontrolním úřadem. "Za ministerstvo vnitra říkám, že jsme připraveni všechno zdokladovat," dodal.

Vojtěch: Nouzový stav umožní mít epidemii pod kontrolou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci připustil, že kdyby Sněmovna odhlasovala pouze týdenní odklad ukončení krizového stavu, jak si představuje část opozice, vláda by o další prodloužení příští týden požádala. Například hnutí SPD a ODS tvrdí, že je možné o prodloužení nouzového stavu rozhodovat postupně.

Vojtěch to ale nepovažuje za logické vzhledem k dvoutýdenním odstupům v rozvolňování restriktivních opatřeních, které mají zajistit, že se virová nákaza nezačne opět šířit.

Potom, co opatření vyhlašovaná ministrem soud označil za neslučitelná se zákonem, považuje Vojtěch nouzový stav za jedinou možnost záruky, že epidemie zůstane pod kontrolou. "Máme za sebou první dvě vlny rozvolňování opatření a potřebujeme mít po každé vlně čas na vyhodnocení," uvedl.

Připomenul, že koronavir se může lavinovitě šířit od mála pacientů. Na případech Japonska a Singapuru, kde po odeznění první vlny onemocnění začaly počty opět narůstat po desítkách až stovkách, demonstroval, že se může epidemiologická situace náhle zvrátit. Připomenul také obavy Světové zdravotnické organizace z překotného rozvolňování opatření.