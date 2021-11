Písaříkův projev na tiskové konferenci byl velmi emotivní, několikrát se rozplakal a klientům se omluvil. Nového dodavatele energií si musí hledat na 900 tisíc bývalých zákazníků, dočasně skončili u dodavatelů poslední instance (DPI), kde mají platit zálohy často několikanásobně vyšší než dosud.

Amper Market i po ukončení činnosti Bohemia Energy nadále dodává energie svým zákazníkům. Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodává firma elektřinu asi 8500 zákazníkům. Písařík uvedl, že společnost dodává energie především zákazníkům typu nemocnic, škol, tepláren nebo úřadů a svým závazkům dostojí. Amper Market je podle něj ztrátová a dodávky se dotují. Amper Market jako jediný dodavatel ze skupiny zatím pokračuje v činnosti.

Písařík dnes uvedl, že Bohemia Energy jednala s bankami o navýšení financování už od léta, v úvahu přicházelo také prodloužení současných úvěrů, Bohemia Energy měla k dispozici dvoumiliardový úvěr se splatností v dubnu 2022. Zlom nastal podle něj 12. října, kdy firma jednala s představiteli 25 bank.

"Pětadvacet bankéřů z různých bank přišlo na jednání, kde jsme neočekávali žádné problémy, a sdělili nám nejenom že neprodlouží, ale přišli rovnou s oddělením vymáhání. Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank," řekl Písařík.

Insolvence jako nejhorší možné řešení

Písařík zdůraznil, že firma nyní nemá žádné závazky po splatnosti. Podle něj není důvod, aby firma spadla do insolvence. Znovu zdůraznil, že Bohemia Energy v insolvenci není, pouze ukončila podnikatelskou činnosti. Insolvence by podle majitele byla nejhorším možným řešením, klienti by totiž například nedostali zpět své přeplatky. Ti mají očekávat vyúčtování za energie nejpozději do konce roku. Firma musí vystavit zhruba 1,2 milionu faktur, což je množství, které běžně vystavovala za celý rok.

Písařík dnes poukázal na rozptyl mezi částkami, které lidé u DPI platí. "To, co DPI provedli, a k čemu je vůbec institut DPI určen - to znamená, aby zákazník jenom překlenul nějaké minimální období, našel si nového dodavatele a obchodník v DPI mu dodal za, z logiky věci, nákladovou cenu - nerýžoval, nevydělával na tom dodatečné peníze. To se tady bohužel naprosto minulo," řekl.

Dodavatelé poslední instance obvinění odmítají. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík ČTK řekl, že podle vyjádření Bohemia Energy mohou za situaci jejích bývalých zákazníků všichni, jen ne Bohemia Energy. Tvrzení odmítl například také E.ON nebo innogy.

Majitel Bohemia Energy se dnes bývalým klientům omluvil. "Bohemku jsme budovali 16 let a byla každodenní součástí našeho života. To, že tomu tak už nebude, to je něco, co je pro nás naprosto nepochopitelné. Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to jako byste pohřbívali někoho blízkého," řekl podnikatel.

Zvýšení záloh na energie u DPI znemožňuje některým dlužníkům využít takzvaného milostivého léta a oddlužit se. Peníze, které si lidé obstarali na srovnání původního dluhu a na poplatek exekutorovi, totiž vydají na zaplacení vysokých záloh. Novinářům to dnes řekli poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL) a Patrik Nacher (ANO). Podle nich se snaží pomoci neziskové organizace a chystají se i speciální půjčky.

Trestní oznámení

Písařík dnes zmínil, že Bohemia Energy nabídla ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 400 zaměstnanců, které je schopna přesměrovat, aby během 14 dnů uzavřeli smlouvy s novými dodavateli pro všechny bývalé klienty Bohemia Energy. MPO podle Písaříka nabídku odmítlo. Společnost podle mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové nabídla k dispozici 300 zaměstnanců.

"Dle nám známých informací komunikace mezi DPI a Bohemia Energy ohledně možného využití call center probíhala, nicméně panovaly důvodné obavy v kontextu s jinými obchodními aktivitami Bohemia Energy," uvedla Filipová.

Písařík také odmítl spekulace o možném vyvádění majetku z firmy kvůli tomu, aby nebyly použity k případné úhradě vzniklé škody. Podle svých slov chce nyní pouze převést nemovitosti z fyzické osoby na firmu, kterou vlastní. Převést nemovitosti, ve kterých bydlí jeho rodina, chce kvůli zachování bezpečnosti, v katastru nemovitostí je podle něj nyní příliš snadné dohledat, kde bydlí.

Nerozumí ani trestním oznámením, které podal mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle Písaříka se Bohemia Energy žádného trestného činu nedopustila, nikoho nepodvedla. S orgány, které budou oznámení prošetřovat, bude spolupracovat.