Jak informovalo ministerstvo zdravotnictví, v jednom z nových případů nákazy se jedná o blízký rodinný kontakt prvního případu z Ústí nad Labem. Pacientka je hospitalizována v Nemocnici Na Bulovce. Podle předpokladů byl potvrzen koronavirus i u muže z Prahy, který je blízkým rodinným příslušníkem ženy, u níž byl koronavirus potvrzen včera. Oba jsou v izolaci v Nemocnici Na Bulovce.

Pozitivní testy na koronavirus vyšly nově u jednoho muže italské národnosti a jednoho české národnosti, kteří přijeli z Itálie. Oba dva jsou taktéž hospitalizováni v Nemocnici Na Bulovce. Pražská hygienická stanice nyní provádí epidemiologické šetření a vyhledává všechny osoby, se kterými přišli dotyční do kontaktu.

Speciální vůz vyčleněný pro odběr biologického materiálu právě zasahuje u šestého pacienta. Podrobnosti zde: https://t.co/R5b7duFIzt pic.twitter.com/klVMjXyEcD — ZZS HMP (@zzshmp) March 5, 2020

Pravidla testů na koronavirus se mění

Testy kvůli případné nákaze koronavirem se nebudou dělat už jen lidem, kteří se vrátili z vybraných rizikových oblastí. Zdravotníci je provedou všem lidem, pokud to stanoví lékař či hygienik. Na tiskové konferenci to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dodal, že vyšetření potvrdila dosud infekci u osmi lidí. Všichni si ji přivezli z ciziny. V Česku experti přenos nezaznamenali.

Jednou z pacientek s koronavirem je žena, která sice byla v Itálii, ale nepobývala v rizikových regionech. Nemoc COVID-19 má u všech osmi nakažených velmi mírný průběh.

"Modifikujeme ten algoritmus (pro testování). To znamená, že už tady je právo vyšetřovat jakýkoliv případ, pokud takto je zhodnoceno jak epidemiologem, tak lékařem," uvedl Prymula. Přístup se změnil po doporučeních mezinárodních zdravotnických institucí i kvůli potvrzenému případu nákazy u ženy po návštěvě jiné než rizikové oblasti.

Podle Prymuly se situace zjednoduší poté, co v Česku opadne chřipková epidemie. Ta podle výsledků z Národní referenční laboratoře ustupuje. Náměstek očekává, že odezní do dvou týdnů. Dodal, že pak bude možné testovat všechny případy s podezřením na nákazu koronavirem, což v době nachlazení a chřipek není možné.

Ode dneška začíná v Česku domácí testování, a to v Praze. V dalších dnech se zavede v celé republice. Za lidmi s podezřením na infekci koronavirem dorazí sestry, které jim odeberou vzorky. Vyhodnocovat je bude několik laboratoří.

Těhotným ženám před porodem, pacientům s infarktem a dalšími potížemi, kteří by byli případně koronavirem nakaženi, by akutní péči měly poskytovat velké krajské či fakultní nemocnice.

"Takovéto případy nebudou ošetřovány ve všech nemocnicích. Budou koncentrovány do velkých krajských a fakultních nemocnic. Nebudou ošetřovány na infekčních odděleních, kde není zkušenost s jejich zdravotním stavem, ale na odborných odděleních a klinikách, ale v omezeném režimu," popsal Prymula. Podle něj by pak infektologové zodpovídali za to, aby se případná nákaza nerozšířila do dalších částí nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví i hygienici zdůrazňují, že k obavám není v Česku důvod a všechna přijímaná či plánovaná opatření jsou preventivní. Lékaři doporučují přísné dodržování hygienických pravidel, časté mytí rukou, zakrývání úst při kašli a dodržování odstupu od lidí, kteří kašlou a smrkají.