"Bilance vyšetření na koronavirus je za celou republiku 483. Nadále platí, že je z toho 12 případů pozitivních. Ale mám informací, že jeden případ potvrdila mimo systém soukromá laboratoř v Praze. Ta samá, co minule. Vzorek jde na ověření do Národní referenční laboratoře. Stoprocentní výsledek budeme mít odpoledne," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak vyplývá z Vojtěchova vyjádření, stejná soukromá laboratoř oznámila první pozitivní test již ve středu. Tehdy šlo o ženu, jež dříve navštívila italský region Trentino. Jelikož se nejednalo o rizikovou oblast, Státní zdravotní ústav ji na testování neposlal. Ministerstvo zdravotnictví později připustilo, že žena postupovala správně, před testy v soukromých laboratořích však varovalo.

„Takové soukromé laboratoře, které v Česku testují pacienty na koronavirus, skutečně existují. Kolik jich je, ale bohužel netušíme. Stejně tak nemáme ani nástroje k tomu, abychom jejich činnost jakkoliv regulovali,“ řekl tehdy Deníku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Zakázat soukromé laboratoři, aby si nakoupila nějaké testy, podle něj totiž nikdo nemůže. Stejně tak ministerstvo nepřinutí obyvatelstvo, aby se do takovýchto zařízení chodilo testovat. „Přesto se nám to nelíbí. Přece jen potřebujeme mít o nemocných přehled. Je to důležité kvůli epidemiologické situaci,“ doplnil Prymula.

Jak připomněla Česká televize, od pátku v Česku platí další opatření, která zavádí stát ve snaze zpomalit šíření nákazy v zemi. Ministr Vojtěch totiž zakázal vývoz dezinfekčních přípravků na ruce. Opatření se týká všech kromě výrobců.

Premiér Andrej Babiš zároveň po pátečním jednání s epidemiologem Romanem Prymulou vyzval Čechy, aby kvůli koronaviru nejezdili nikam do Itálie. Lidé, kteří se budou ze země vracet, mají zůstat dva týdny v domácí karanténě.

"Právě jsme s epidemiologem Romanem Prymulou vyhodnotili vývoj epidemie koronaviru v Itáli. Mezidenní nárůst o 769 nových případů a úmrtí o 41 případů. Vyzýváme všechny české občany, aby nejezdili kamkoliv na území Itálie. A ty, kteří se vrací, aby po návratu zůstali 14 dní doma," napsal Babiš na twitteru.

Český premiér rovněž vyzval zaměstnavatele, aby uznali zaměstnancům překážku v práci, dali jim plnou mzdu a umožnili jim pracovat z domova, pokud je to možné.

Jedno z hlavních ohnisek nákazy

Z dvanácti oficiálně potvrzených případů nejméně deset nakažených pobývalo na severu Itálie, jež je jedním z hlavních ohnisek nemoci. Osm jich je nyní hospitalizováno v pražské Nemocnici na Bulovce, zbývající čtyři v ústecké Masarykově nemocnici.

Podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové je právě pacientka hospitalizovavá v ústecké nemocnici prokazatelně vůbec první osobou, jež se koronavirem nakazila na území Česka. Bylo to však od syna, který přijel z Itálie a leží v Nemocnici na Bulovce, informovala ČTK.