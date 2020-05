On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Hnutí STAN na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny oznámilo, že chce hlasovat o prodloužení nouzového stavu do 10. května. SPD navrhne nouzový stav prodloužit o sedm dní. KDU-ČSL je připravena uvažovat o podpoře přechodného období sedm až deset dnů. TOP 09 nesouhlasí s prodloužením do 25. května, hodlá ale v případě nutnosti termín posunout.

Žádost poslala vláda poslancům po verdiktu pražského městského soudu, který zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet následně učinil. Poslední vlna posledního uvolňování obchodu a služeb má nastat právě 25. května. Po tomto datu by už měla podle vlády stačit opatření ministerstva přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Města mohou opět vybírat za parkování. Vláda zrušila bezplatné stání Přečíst článek ›

Jak se Sněmovna k žádosti vlády postaví, není jasné. Jednou z možností je, že nouzový stav umožní prodloužit na kratší dobu jako před třemi týdny. Kabinet v žádosti varuje, že pokud by restrikce skončily hned a nikoli postupně, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace".

Sněmovna kromě debaty o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru bude jednat i o uvolňování vládních omezení a nákupu ochranných pomůcek. Poslanci o tom rozhodli dnes ráno v rámci úprav programu své mimořádné schůze.

ODS podpoří prodloužení o týden

Opoziční ODS je dnes ve Sněmovně připravena podpořit prodloužení nouzového stavu, vyhlášeného kvůli epidemii nového typu koronaviru, o týden. Předseda občanských demokratů Petr Fiala novinářům řekl, že to není gesto kvůli vládě či premiérovi, ale kvůli občanům. ODS stále postrádá od kabinetu dostatečná zdůvodnění. Fiala dnes proto vyjmenoval podmínky, které vláda musí případně za týden splnit, pokud by chtěla od ODS podporu i pro další prodloužení.

Fiala řekl, že od vlády očekával kromě dalšího i předložení konkrétních důvodů prodloužení nouzového stavu, ale i seznam opatření, která na jeho základě budou přijata. "Nic z toho jsme v tom materiálu, který vláda předložila, nenašli. Ten materiál je změtí názorů vlády bez konkrétních dat, bez něčeho, čeho by se dalo chytit," uvedl.

Nouzový stav není technická věc, ale znamená zásahy do svobod občanů, zdůraznil Fiala. ODS vylučuje podporu návrhu vlády, aby stav nouze trval do 25. května místo současného 30. dubna. Kvůli konstruktivnímu přístupu jsou ale občanští demokraté připraveni hlasovat o prodloužení nouzového stavu o týden. "ODS se zachová konstruktivně i nyní, přestože se vláda opozici ničím neodvděčuje, naopak premiér nás opakovaně uráží," uvedl.

Pokud bude mít vláda pocit, že týden nestačí, má možnost požádat Sněmovnu znovu, dodal Fiala. Za týden by kabinet podle požadavků ODS musel předložit podrobný plán restartu ekonomiky, ochrany rizikových skupin a zahájit skutečnou odbornou a politickou diskusi o dalších krocích. "Premiér a vláda také musí přestat zneužívat nouzový stav a speciální postavení vlády ke sprostým útokům na opozici," uvedl Fiala. Kabinet podle něj neustále žádá podporu, ale premiér Andrej Babiš (ANO) s opozicí nemluvil už nejméně tři týdny a vyhýbá se veřejné debatě.

Hamáček: Není jiná možnost než žádosti vyhovět

"Budeme se teprve rozhodovat, zda prodloužení stavu podpoříme. Nechceme ho však až do 25. května," uvedla na ranní tiskové konferenci předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že vláda zatím dostatečně nezdůvodnila, proč je prodloužení nutné. "Celou řadu opatření mohou vyhlásit podle zákona o veřejném zdraví," dodala.

Podobného názoru je i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. "Budeme sledovat debatu a jsme připraveni podpořit prodloužení v řádu sedmi až deseti dnů,“ konstatoval.

Ať bude rozhodnutí Sněmovny jakékoli, chtějí lidovci navrhnout usnesení, kterým Sněmovna vládu zaváže, aby od 1. května v případě nákupů ochranných zdravotnických pomůcek postupovala plně v režimu zákona o veřejných zakázkách. Stejně jako další opoziční strany chce KDU-ČSL dnes jednat o plánu rozvolňování vládních opatření a o nákupech ochranných pomůcek.

Podle předsedy lidoveckého poslaneckého klubu Jana Bartoška by stát měl uhradit prokazatelné ztráty podnikatelů, které vznikly nezávisle na jejich vůli. Na čtvrtek svolal jednání, kterého se zúčastní například zástupci Hospodářské komory či České advokátní komory. "Je nemožné, aby do budoucna stát čelil hromadným žalobám ze strany podnikatelů a soudy byly jimi zavaleny," uvedl Bartošek.

ČSSD podle svého předsedy Jana Hamáčka podpoří prodloužení nouzového stavu do 25. května. „Není jiná možnost než žádosti vyhovět a pokračovat v opatřeních, která vláda vydala,“ uvedl Hamáček s tím, že pokud by prošlo prodloužení na kratší dobu, bude vláda nejspíše žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu znovu.

Současný harmonogram otevírání obchodů a dalších podnikatelských činností totiž vyvrcholí 25. května a do té doby vláda i vzhledem k verdiktu pražského soudu potřebuje, aby platil stav nouze.

Hamáček jako šéf Ústředního krizového štábu dlouhodobě prosazuje prodloužení nouzového stavu, který v ČR platí od 12. března. Před dnešním jednáním Sněmovny zdůraznil, že situace v republice je nestandardní. "Policisté stojí na hranicích, hasiči rozváží ochranné pomůcky a armáda měří teplotu, standardní režim to není, v takovém režimu je třeba využívat krizový zákon," uvedl.

Piráti žádají o splnění podmínek, jinak nepodpoří stav nouze

Pokud vláda nesplní čtyři podmínky Pirátů, nebude jejich poslanecký klub hlasovat pro prodloužení stavu nouze. Kabinet podle Pirátů musí složit účty za období nouzového stavu, zveřejnit data a prognózy, jimiž jsou podložena opatření, odůvodňovat přijatá rozhodnutí tak, aby byla v souladu se zákonem, a představit schéma pro částečné kompenzace lidem postiženým koronavirovou krizí.

Pokud vláda alespoň částečně vyjde vstříc, jsou Piráti ochotni jednat o kratším přechodném období. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny to řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Kabinet ANO a ČSSD žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května.

"Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nebudeme hlasovat pro prodloužení. Současně si uvědomujeme to, že situace byla výrazně ovlivněna rozhodnutím Městského soudu v Praze. V návaznosti na to, pokud alespoň částečně vláda vyjde vstříc našim podmínkám, tak jsme ochotni i ve spolupráci se zbytkem opozice jednat o tom, že nouzový stav by se prodloužil o kratší přechodnou dobu," řekl Michálek.

Během této doby ale musí podle něj být vyřešeny klíčové otázky. "Jak bude nastavena doba po skončení aktuálních opatření, která výrazně zasahují do práv občanů. Vláda by měla předložit zákon, který toto nastaví do budoucna, abychom nemuseli být permanentně v nouzovém stavu," doplnil Michálek.

TOP 09 chce po vládě návrh odškodňovacího zákona

TOP 09 požádá dnes vládu, aby do konce května připravila odškodňovací zákon, který má přinést jistotu pro všechny postižené opatřeními proti koronaviru.

"Chtěli bychom, aby se k tomu (vláda) postavila čelem a do konce května přišla s odškodňovacím zákonem, který by řekl, jak mají být odškodnění všichni postižení," uvedla Adamová s odkazem na firmy a živnostníky, pro které může být zavření podniků likvidační. Slova ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) o tom, že není možné krýt firmám zisky, označila za demagogii.

Vnitro je podle Hamáčka připraveno po krizi diskutovat o odškodnění. "Ale až ve chvíli, kdy bude jasné, jaké budou celkové škody a co to bude znamenat pro Českou republiku. Asi se shodneme i s opozicí, že cílem rekonstrukčního procesu po epidemii není, abychom Českou republiku dohnali do státního bankrotu," uvedl.

Krizový zákon podle právníků vnitra řeší materiální odškodnění, řekl Hamáček. "Krizové zákony jsou psané na to jediné, s čím z hlediska katastrof má ČR zkušenost, a to jsou povodně. Pokud jsou povodně a máte bagr a hasiči vám ho zabaví a budou stavět hráz, stát zaplatí, že ho použil. A pokud ho utopí, tak vám koupí nový. Ale rozhodně se během povodní nikdy neřešilo, že by byli odškodňováni ti, co museli zavřít nějakou restauraci," zdůraznil Hamáček.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen. Poslanci se sejdou z preventivních důvodů opět zhruba v polovičním počtu. Pro veřejnost jsou sněmovní budovy nadále uzavřeny.