Českou populaci čeká prudké stárnutí a s ním i tvrdé dopady na oblast sociální péče. Tam patří například domovy pro seniory a handicapované.

Podle odhadů Asociace poskytovatelů sociálních služeb se počet lidí starších 80 let do roku 2050 zvýší více než dvakrát na 963 tisíc. Počet osob, jež jsou závislé na ošetřování druhých a pobírají proto příspěvek na péči v nejvyšších stupních, pak za stejnou dobu vzroste na trojnásobek.

Pokud se ale nebude zvyšovat počet lůžek, čekají lidi dlouhé pořadníky, než se jim podaří získat místo. Situace se má podle asociace oproti dnešku zhoršovat.

Desítky miliard

Zdroj: Deník„Je potřeba navyšovat kapacity zařízení,“ konstatoval prezident asociace Jiří Horecký. Podle analýzy, již prezentoval, by si vybudování těchto kapacit do roku 2050 vyžádalo více než čtyřicet miliard korun. Další desítky miliard by podle něj měly jít na obnovu stávajících zařízení.

Asociace proto tvrdí, že je potřeba změnit způsob financování. Například zavedením povinného pojištění dlouhodobé péče, jaké je například v Německu. Tam činí pojistné tři procenta z příjmu, u bezdětných více. Část hradí zaměstnavatel. „Ale variant je více, například rozšíření zdravotního či sociálního pojištění,“ míní Horecký.

Neudržitelná situace

Ministerstvo práce není proti jeho zavedení. Ale plánuje řešení situace nechat na odbornících.

„Od ledna chceme zřídit komisi podobnou té důchodové, v níž by byli úředníci, akademici a politici, kteří se mají dohodnout, jak řešit financování sociálních služeb,“ řekla Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce.

Situace je podle ní neudržitelná a výstupy by mohla využít další vláda pro změny zákonů.