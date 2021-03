„Podařilo se urychlit termín pro testování firem. Ve středu velké firmy začnou testovat. To je z mého pohledu klíčový prvek k tomu, aby začal projekt fungovat a aby i v rámci průmyslu byla přijata adekvátní opatření,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka bude v první fázi využito deset tisíc podniků, které v následujících dnech protestují až dva miliony pracovníků. „Přijali jsme dnes zrychlený režim. Od středy mají zaměstnavatelé nad 250 pracovníků povinnost mít pro své zaměstnance připraveny antigenní testy,“ vysvětlil. Firmy od 50 do 250 zaměstnanců pak začnou s testováním v pátek.

Vláda chce, aby k testování docházelo jednou týdně, v první fázi budou mít společnosti na otestování všech zaměstnanců prostor do pátku 12. března, u druhé kategorie firem pak do 15. března. Testování přitom bude hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Firmy si mohou testování zajistit v rámci stávajících testovacích míst, nebo si obstarat takzvané samotesty od schválených dodavatelů. V takovém případě si zaměstnanci musí test provést minimálně jednou týdně při příchodu do zaměstnání. „Pokud budou pozitivní, zamíří zaměstnanci na PCR test,“ doplnil Havlíček. Testování se přitom netýká zaměstnanců, kteří pracují z domova v rámci takzvaného home office.

Společnostem, které by opatření nedodržely, hrozí podle ministra průmyslu a obchodu sankce. Ty mohou být uloženy opakovaně a dosáhnout výše až 500 tisíc korun, doplnila ministryně financí Alena Schillerová. Nevyloučila však možnost, že by vláda přistoupila také k zavedení přísnějších sankcí, mezi kterými by mohlo být i případné uzavření firem. Jednat o nich bude v úterý.

Vláda nově také zakázala stravování v závodních jídelnách. Zaměstnanci si podle Schillerové budou moci převzít pokrmy do připravených nádob a odnést s sebou, konzumace na místě však nebude možná.

Odpuštění sankcí za daně a stoprocentní nemocenská

Ministerstvo financí vydá v nejbližších dnech generální pardon, který odpustí jakékoli sankce za pozdní podání daňových přiznání. Výjimkou je podání daně z příjmu, každý kdo totiž využije možnost podat přiznání k dani z příjmu elektronicky, má možnost tak učinit až do května, uvedla Schillerová.

Vláda také schválila zavedení stoprocentní nemocenské. „Ukazuje se, že je to jediný způsob jak zajistit, aby se lidé nebáli jít do karantény. Je to stoprocentní náhrada mzdy na 14 dní a platí pro všechny zaměstnance a pojištěné dohodáře,“ uvedla ministryně práce sociálních věcí Jana Maláčová.

Stoprocentní nemocenská je přitom postavena na infekčních chorobách, kromě covidu se týká i nemocí jako je žloutenka. „Buď vás musí hygiena vytrasovat, nebo musíte mít pozitivní test. Proto se nebojím zneužívání,“ doplnila Maláčová.

Kabinet přijal také návrh na rozdělení tří milionů respirátorů pro osoby s nízkými příjmy. Pomůže také pěstounům a pracovníkům Klokánků.

Chystaná opatření

Podle ministryně Maláčové chce vláda na zítřejším jednání diskutovat také o povinném zavedení home office pro pracovníky, u kterých to jejich pracovní náplň umožňuje, navýšení ošetřovného či systému výplaty odměn pro zaměstnance v sociálních službách.

Ministr vnitra Jan Hamáček také na pondělní tiskové konferenci poděkoval občanům za to, že dosavadní zpřísněná opatření dodržují. „Nebyly hlášeny žádné incidenty. Věřím, že si všichni uvědomujeme, jak důležitá jsou tato opatření,“ uvedl místopředseda vlády.

Ten se vyjádřil také k chystanému nasazení armády, která má policii pomoci s dohlížením na dodržování omezení pohybu. Počty využitých vojáků ministerstvo konzultovalo s generálním štábem. „Co se týká nákladů, v rámci rozpočtu armády je dostatek prostředků,“ doplnil.