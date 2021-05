První případ nákazy novým typem koronaviru se v Česku potvrdil na začátku loňského března. Od té doby se jím prokazatelně infikovalo více než 1,65 milionů lidí. Zemřelo 29.901 z nich.

Zhruba od začátku letošního března, kdy nárůsty vystoupaly na skoro 17 tisíc nových případů denně, šíření epidemie postupně zpomaluje. Od začátku tohoto týdne přibylo do statistik v průměru 1229 nových případů onemocnění covid-19 denně. V prvních šesti dnech předchozího týdne byl průměr 1740.

Zlepšení vykazuje i statistika úmrtí. Od začátku května zemřelo zatím 446 lidí s prokázaným covidem, tedy zhruba kolem 30 za den. Ve druhé polovině dubna byl denní průměr dvakrát vyšší.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, stouplo pro dnešek oproti sobotě zhruba o tři setiny na 0,76. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, se drží 32. den po sobě.

Další fáze očkování

K očkování proti covidu-19 se mohou od pondělní půlnoci hlásit všichni lidé starší 40 let. V této věkové skupině jich v ČR žije více než 923 tisíc. Dosud jim mohli zdravotníci vakcínu podat jen v případě, že pracovali ve školství, zdravotnictví, sociálních službách nebo kritické infrastruktuře nebo měli nějakou z chronických nemocí. Dokončené očkování má v tomto věku už téměř 59 tisíc z nich.

"Rychle otevíráme další věkové skupiny, protože zájem v nižších věkových kategoriích není tak dramatický, jako jsme si ho užívali u starších spoluobčanů," uvedl k tomu ve čtvrtek ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Očkováno či přihlášeno k očkování je přes 86 procent lidí nad 80 let, téměř 85 procent lidí ve věku 70 až 79 let, přes 73 procent lidí ve věku 65 až 69 let a 64 procent ve 60 až 64 let.

Celkově už má ode dneška nárok na očkování jen na základě věku téměř 5,75 milionů obyvatel, tedy zhruba polovina celé populace. Zbytek obyvatel starších 16 let se bude registrovat už najednou. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve avizoval, že by to mohlo být 1. června. S očkováním mládeže nad 12 let by se mohlo začít v létě, pokud bude pro ně vakcína schválená.

S podáváním vakcín začali zdravotníci v Česku na konci prosince loňského roku. Asi desetina všech obyvatel má dokončené očkování, více než čtvrtina dostala alespoň jednu dávku. K očkování se přihlásila nebo ho absolvovala zhruba třetina lidí, asi 800 tisíc aktuálně na vakcínu či termín čeká. Čtvrtina z čekajících se chce nechat očkovat u svého praktického lékaře. Těm ale zatím nepřicházelo dost vakcín, což by se mělo v květnu a červnu zlepšit, půjde k nim většina očkovacích látek Moderna.