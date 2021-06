Respirátory ve školách

Výuka bez roušek, která se bude týkat jak učitelů, tak žáků bude od zítřka možná v jedenácti krajích. Výjimkou jsou Zlínský, Jihočeský a Liberecký). O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. Zkoušky na školách a vysokých školách je nyní možné od konat bez roušek, a to za dodržení dvoumetrových rozestupů.

Roušky na pracovištích a u dětí

Roušky nebudou nutné ani na pracovištích, pokud tam nebudou spolupracovníci. Roušky nebudou muset nosit ani děti do šesti let věku. Nyní je to do dvou let.

Respirátory na veřejnosti

Těch se hned tak nezbavíme. V létě by se podle plánů staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) měly nosit jen ve vnitřních prostorách s velkou koncentrací osob, tedy ve veřejné dopravě nebo nákupních centrech.

Kulturní a sportovní akce

Svatby a poutě

Navyšují se i počty lidé na veřejných a soukromých akcích. Tedy například na poutích, oslavách či svatbách. Doposud to bylo 75 osob uvnitř a venku 150.Nyní je to 200 lidí uvnitř a 500 venku.

Počet lidí na akcích

Sjednocují se pravidla pro kulturní akce a kongresy. V současnosti na kulturní akce typu divadel, koncertů či kina může být 500 lidí uvnitř a 1000 venku (maximálně padesát procent kapacity). Ode dneška to má být 1000 osob uvnitř a 2000 venku.

Konzumace občerstvení

Na kulturních akcích bude možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti.

Testy a jejich prokazování

Testy ve službách

Podmínky pro testy se sjednotily. Všude, kde se to požaduje, tak budou (vedle potvrzení o uplynutí 22 dnů po první dávce očkování nebo o tom, že člověk maximálně před 180 dny prodělal nemoc covid-19) použitelné antigenní či PCR testy z očkovacího místa, od zaměstnavatele i domácí samotesty. Odpovědnost za testování při návštěvě provozoven, například restaurací či holiče, bude na zákaznících.

Testy na sportovních či kulturních akcích

Využitelné budou stejné testy jako v provozovnách služeb: antigenní či PCR testy z očkovacího místa, od zaměstnavatele i domácí samotesty. Pokud člověk má minimálně 22 dnů po první dávce očkování (a maximálně tři měsíce v případě, že nešel na druhou dávku; to se netýká jednodávkové vakcíny firmy Johnson & Johnson) nebo nejdéle před 180 dny prodělal covid, nemusí se testovat. Odpovědnost za kontrolu potvrzení mají pořadatelé. Potvrzení o očkování nebo nemoci si lze vyzvednout na očkovacím místě, u lékaře nebo na webu ocko.uzis.cz.