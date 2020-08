Babiš o víkendu řekl, že od příštího roku počítá se zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15procentní daně místo plánovaných 19 procent. To by podle ministerstva financí vedlo k výpadku příjmů 90 miliard korun. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Hamáček dnes v Právu Babišův plán označil za nerealistický. "Od ČSSD nemůže nikdo očekávat, že bude dělat daňovou politiku ODS," sdělil Hamáček ČTK. "Daňové kolečko (bývalého ministra financí) Vlastimila Tlustého, které bylo symbolem patnáctiprocentní 'rovné' daně, musí zůstat v propadlišti dějin," připomněl Hamáček papírové kolečko, ze kterého si mohli lidé v roce 2006 zjistit, kolik by při zavedení rovné daně ve výši 15 procent ušetřili.

Koaliční smlouva ANO a ČSSD počítá se zrušením superhrubé mzdy a sazbou 19 procent hrubé mzdy. "Superhrubou mzdu chceme zrušit, ale zároveň musí být vyřešena příjmová strana státního rozpočtu. Sektorová daň například pro banky může být takovým řešením," napsal Hamáček ČTK.

Návrh bankovní daně představila ČSSD loni v květnu, podle tehdejších představ strany měla mít podobu odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a podle odhadů ČSSD by přinesla do rozpočtu až 14 miliard korun ročně.

Babiš tehdy jednání o návrhu ostře odmítl. Když ho později ČSSD chtěla předložit jako poslanecký, varovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), že by se jednalo o porušení koaliční smlouvy. Ta vyžaduje, aby zákony o daních byly předkládány jen jako koaličně dohodnuté, což znamená, že je podpoří nadpoloviční většina ministrů ANO i ČSSD.

ODS nabízí Babišovi pomoc se zrušením superhrubé mzdy

Zrušením superhrubé mzdy a zavedením patnáctiprocentní daně z příjmů by rozpočet podle výpočtů ODS přišel o 55 miliard korun, lidé by je ale do ekonomiky vrátili. S prosazením opatření nabízejí občanští demokraté pomoc premiérovi Andreji Babišovi (ANO), sdělila dnes ČTK zástupkyně mluvčího strany Adéla Brandová. Podle odhadů ministerstva financí by výpadek v příjmech státu činil 90 miliard korun.

ODS v tiskové zprávě připomněla, že dva roky čeká ve Sněmovně na projednání novela občanských demokratů, která obsahově odpovídá Babišovu víkendovému návrhu na snížení daně z příjmů fyzických osob na 15 procent. Kabinet k němu dříve vydal nesouhlasné stanovisko. "Podepsal jsem smlouvu mezi mnou a Andrejem Babišem, že do konce tohoto roku společně dosáhneme zrušení superhrubé mzdy a smlouvu jsem odeslal premiérovi k podpisu a hlavně k naplnění," uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Nic podle něj nebrání tomu, aby Sněmovna na nejbližší schůzi projednala návrh ODS. Podle odhadů ODS by zrušení supehrubé mzdy znamenalo výpadek 55 miliard. "Ty ale nikde nezmizí, zůstanou lidem, kteří je opět pustí zpět do ekonomiky," uvedla Brandová. Občanští demokraté by dokázali zásadní část ve výši 46 miliard korun pokrýt jen úsporami, které loni navrhovali k letošnímu rozpočtu, dodala.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík ČTK napsal, že jeho strana snížení zdanění práce podporuje, ale je nutné řešit výpadek příjmů státu i samospráv. "Když jsme navrhovali zvýšit základní daňovou slevu na poplatníka přibližně o 5000 korun, hlasovala celá vládní koalice proti s odkazem na rozpočtové dopady. Proto mě překvapuje, že nyní navrhují opatření s dopady násobně vyššími," dodal.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová varovala před tím, že rozpočtový výpadek by se projevil na důchodovém účtu, což Babiš zamlčuje. Na zvýšení důchodů by podle ní mohl sehnat peníze jen zadlužením vnoučat dnešních penzistů, nebo zvýšením jiných daní. "TOP 09 prosadila zrušení superhrubé mzdy, které mělo byt účinné od ledna 2015. Ruku v ruce s tím ale byla zavedena i klíčová důchodová reforma. Andrej Babiš však prosadil znovuzavedení superhrubé mzdy a zrušení důchodové reformy ještě ve vládě (Bohuslava) Sobotky (ČSSD). Nyní přichází jen se zrušením superhrubé mzdy, ale důchodový systém za sedm let ve vládě nebyla koalice ANO a ČSSD schopná vyřešit, nebo se aspoň o návrh pokusit," dodala.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dlouhodobě prosazuje zrušení superhrubé mzdy a snižování daní, sdělil ČTK předseda hnutí Tomio Okamura. "Výpadek rozpočtu navrhujeme řešit zdaněním dosud nedaněných dividend nadnárodních korporací, zrušením financování politických neziskovek, předražených a zbytečných armádních akvizic, inkluze ve školství, ukončením zneužívání dávek nepřizpůsobivými a ponížením plateb solárním baronům," uvedl.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová uvedla, že Babišovy plány by byly dobrou zprávou, pokud by ale současně vláda navrhla, jak výpadek peněz nahradí. Připomněla, že třetina z něj by dopadla na obce a kraje. "To by bylo pro ně při současném výpadku příjmů téměř likvidační," napsala ČTK.

Dodala, že kabinet navíc chystá zvýšení důchodů či zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale nepřišel se systémovou reformou daní a důchodů a nemá chytrý plán investic ani úspor. "Jede z kopce proti zdi. Náraz bohužel pocítí i generace budoucí, které ponesou následky nezodpovědného jednání této vlády," míní. Babiš se podle Kovářové rozhodl koupit si další čtyři roky vlády od svých voličů z řad seniorů a zaměstnanců, ať to stojí, co to stojí.