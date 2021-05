„Myslel jsem si, že dám dýško, a místo toho jsem odcházel s dluhem, protože ve zdejším kadeřnictví nelze platit kartou. Naštěstí bydlím za rohem a tu dvacku jsem obratem přinesl,“ popsal Deníku Petr.

Podle kadeřníků ale některým z nich nic jiného, než zvýšit cenu nezbývá. „Hlavně těm, kteří si za své služby počítali tak málo, že už to neutáhnou a nemají žádný výdělek,“ řekl Deníku předseda Asociace kadeřníků Václav Pražák. Ten ale ve své vlastní provozovně zatím dřívější ceny ponechal. Hlavním důvodem zvýšení ceny je podle něj zdražení všech vstupů. „Víc nás stojí materiál i energie, navíc kadeřnictví kvůli pandemii dlouho stála bez zákazníků,“ vysvětlil kadeřník. „To zdražení stejně není nijak markantní, vždycky jde jen o pár korun,“ konstatoval.

Rostoucí ceny vstupů vedou ke zdražování také hostinské. Také oni počítají s tím, že po znovuotevření svých restaurací zdraží. Kupříkladu nově otevřená zahrádka brněnské restaurace Bonjour nabízí polední menu za 150 korun, před lockdownem si jej pořídili o 30 korun levněji. „Zdražilo téměř všechno. Když v pátek koupíte kilo hovězího za necelé dvě stovky, a v pondělí skoro o 50 korun dráž, tak ceny nemohu nechat stejné,“ uvedl majitel restaurace Petr Erin Kováč.

Hlouběji do peněženek musí nyní sáhnout rovněž řidiči u čerpacích stanic. Podražily totiž rovněž pohonné hmoty, ty byly v dubnu dokonce o 16,6 procenta dražší než ve stejném měsíci loni. Jejich prodejci ale další růst ceny zatím nečekají. „Ceny jdou nahoru, protože se zvyšuje cena ropy,“ řekl Deníku Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů. O ceně ropy se rozhoduje na burze v nizozemském Rotterdamu, tuzemští výrobci i obchodníci se jí poté musí přizpůsobit.

Co nejvíc podražilo



(v procentech)



- zelenina 10,

- vepřové maso 4,4

- pohonné hmoty 2,9

- oleje a tuky 2,8

- lihoviny 2,4

- tabák 1,9

Další růst ceny ale Indráček nečeká, pokud nedojde k dalšímu růstu napětí na mezinárodní situaci. Příkladem byly nedávné hackerské útoky na ropnou infrastrukturu v USA nebo jím jsou i aktuální boje mezi Palestinci a Izraelem v Gaze.

„Sice to nejsou žádní naši dodavatelé, ale přesto je to v citlivé oblasti,“ míní Indráček. Benzin by podle něj mohl podražit také v případě, kdyby lidé ve strachu z koronaviru také letos trávili dovolenou zejména v Česku, což by zvýšilo spotřebu. „Ale i v tom případě by cena vzrostla spíš v řádu haléřů, nanejvýš o korunu,“ konstatoval.

Podle statistiků v dubnu stouply ceny oproti březnu o půl procenta, ve srovnání s loňským dubnem to bylo o 3,1 procenta. „V nejbližších měsících je pravděpodobné, že se meziroční inflace bude i nadále pohybovat na hraně tří procent,“ odhadl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Zdražovalo i bytové vybavení

V minulých měsících kromě pohonných hmot, alkoholu a tabáku zdražovalo také kupříkladu bytové vybavení a zařízení pro domácnost, a také potraviny, zejména zelenina – papriky, okurky, rajčata, cibule či mrkev. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda očekává, že zelenina brzy zlevní. „Letošní chladné jaro není pro pěstitele takovou pohromou, jako bylo loňské suché jaro,“ uvedl Kovanda. Očekávaná lepší sklizeň by tak ceny mohla táhnout dolů.

Roste také cena piva. „Je to také v důsledku loňského zvýšení spotřební daně z lihovin, které po nich snížilo poptávku, takže ji zvýšilo po nejbližší náhražce, tedy pivu,“ dodal Kovanda.

Špatnou zprávou pro peněženky spotřebitelů je i zjištění statistiků, že v dubnu vzrostly ceny v průmyslu oproti loňskému dubnu o 4,6 procenta, byl to největší růst od roku 2011. Rostou i ceny výrobců v zemědělství a stavebnictví. „Lze předpokládat, že tlaky, které jsou vyšší, než se donedávna předpokládalo, se promítnou do spotřebitelských cen,“ dodal Kovanda.