Storno bez poplatku. Zákazníci mají nárok kvůli koronaviru rušit zájezdy

Od smlouvy na zájezd do oblasti, kde se objevil nový koronavirus a jsou tam vyhlášena ochranná opatření, lze podle občanského zákoníku odstoupit bez storno poplatků. Platí to v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má cestovní ruch na starosti. V případě zakoupených letenek se možnosti pro jejich vrácení řídí podle podmínek dopravce, Lufthansa začala nabízet bezplatnou změnu rezervace na vybraných linkách do do Itálie. Bezplatné storno jízdenek do Itálie nabízejí i České dráhy.

Muž s rouškou před gotickou katedrálou Narození Panny Marie v Miláně (italsky Duomo di Milano) na snímku z 24. února 2020 | Foto: ČTK

Online reportáž "Ocitne-li se zákazník v průběhu zájezdu v souvislosti s onemocněním v nesnázích, je mu cestovní kancelář povinna poskytnout pomoc. Jestliže v důsledku těchto událostí uvízne v destinaci, nese ve většině případů cestovní kancelář náklady na jeho ubytování nejvýše za tři noci, nejde-li o osoby, které pro své zdravotní omezení vyžadují zvláštní péči," uvedlo ministerstvo. Lidé skupují i roušky, které viry nezastaví. Firma v Česku vyvíjí účinnější typ Přečíst článek › Tyto podmínky podle MMR platí pro celé území Číny, kam teď ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat s výjimkou nezbytně nutných případů. "Možnost zrušení zájezdu bez zaplacení stornopoplatků se může týkat i území jiných států, kde se šíří onemocnění v menším měřítku, pokud by cesta nebo místo pobytu byly dotčeny karanténními opatřeními. V těchto případech může od smlouvy odstoupit také samotná cestovní kancelář," uvedlo dále MMR. Pokud se zákazník kvůli tomuto onemocnění nebo ochranným opatřením ocitne během zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář podle MMR povinna mu poskytnout bezplatnou pomoc. Zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci. Dále mu musí pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení. Jak řešit zakoupené letenky? Cestujícím, kteří zakoupili samostatné letenky nebo ubytování do oblastí, kde hrozí potenciální riziko nakažení koronavirem, ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje, aby se o možnostech zrušení cesty informovali u příslušné letecké společnosti nebo ubytovatele. Případně aby se obrátili na poskytovatele jejich cestovního pojištění. "V souvislosti s onemocněním COVID-19 (nový koronavirus) doporučujeme českým občanům před vycestováním do zahraničí sledovat aktuální doporučení na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí a příslušných zastupitelských úřadů České republiky v zemi, kam se chystají vycestovat. Doporučujeme taktéž sledovat aktuální informace na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu," dodalo MMR. Není teď důvod nejezdit lyžovat do Itálie, říká konzul v Miláně Michal Bucháček Přečíst článek › Podmínky pro storno letenek se u jednotlivých dopravců liší. Různé jsou požadavky na důvod pro změny, dále na termín storna nebo změny rezervace a také poplatky. V případě cest do některých italských měst začala nabízet bezplatnou změnu rezervací na lety ode dneška do 2. března Lufthansa. Podle ředitelky letenkového oddělení Student Agency Věry Janičinové společnost v posledních dnech eviduje kvůli šíření koronaviru zvýšený počet dotazů zákazníků na možnosti storna letenek, případně na nastavená bezpečnostní opatření. Jízdenky do Itálie bezplatně proplací České dráhy. Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2700 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ale zaznamenaly i další evropské země včetně Německa, Francie a Británie. V Česku koronavirus zatím zaznamenán nebyl.

Autor: ČTK