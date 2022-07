Kupříkladu portál Arecenze.cz zaznamenal ve druhém čtvrtletí letošního roku mnohem častější vyhledávání zboží jako mrazáky či pračky té nejúspornější kategorie. „Nárůst hledání těchto výrazů je meziročně o 500 procent vyšší,“ uvedl provozovatel serveru Jakub Havelka.

Samoživitelky, větší rodiny i seniory trápí chudoba. Dostat se z ní je složité

Stejný trend potvrzují i další obchodníci. „Díky energetickým štítkům na výrobcích se zákazník téměř vždy rozhodne ke koupi úsporného modelu,“ zaznamenal obchodní ředitel řetězce Electro World Michal Navrátil.

Velké úspory

Sledovat štítky se vyplatí. Když odvezete do sběrného dvora starou pračku nebo sušičku a pořídíte si novou, můžete ušetřit pětinu, ale i polovinu nákladů na energie. „Pokud vyměníte dvacetiletý velmi neefektivní spotřebič, tak budou úspory desítky procent,“ uvedl Juraj Krivošík ze společnosti SEVEn zaměřené na úspornější využití energie.

Nejméně práce, a přitom největší efekt zaznamenáte po výměně obyčejné klasické žárovky. „Když si místo ní namontujete LED žárovku, můžete mít úsporu až 90 procent,“ konstatoval Krivošík. Nejvíc energie spotřebují sušičky, potom s odstupem chladničky a pračky. Nákup nových proto může lidem ročně přinést úsporu až několika tisíc korun. Návratnost takové investice ale obvykle několik let potrvá.

Kvůli vedrům lidé znovu rozjedou klimatizace. Mohly by způsobit výpadky proudu

Energetické štítky se používají již několik let, loni na jaře se jejich podoba změnila. Dosavadní systém byl nepřehledný, kategorie A byla doplněna několika znamínky +. Zákazník si tak mohl myslet, že má nejúspornější možný výrobek, přitom mohl být v kategorii o několik stupňů nižší.

V tom novém systému značení se lidé vyznají lépe. Nejúspornější výrobky nesou označení A, ty nejméně úsporné G (viz grafika). Při zavedení změn zůstala loni kategorie A neobsazená. Na trhu nebyl výrobek, jenž by ji splňoval. Výrobci na to ale již zareagovali modernizacemi, takže takto již mohou být označeny nejnovější modely pro chladničky, pračky a světelné zdroje.

InfografikaZdroj: DeníkPro zjištění, jak je který výrobek úsporný, poslouží zákazníkům nová aplikace (viz box). Služba vychází z celoevropské databáze pro výrobky s energetickým štítkem. Po naskenování QR kódu z energetického štítku aplikace pomůže porovnávat náklady na elektřinu po celou dobu životnosti výrobku s konkurenčními produkty. „Rychle se tak ukáže, které údajně výhodné výrobky mohou být z dlouhodobého hlediska dokonce dražší,“ podotkl Krivošík.

Aby na štítcích byly jen pravdivé údaje, kontroluje Státní energetická inspekce (SEI). „Energetický štítek je v celé grafické a obsahové podobě závazný v rámci celé EU. Díky tomu mají jak spotřebitelé, tak i výrobci výhody většího trhu s jednotnou legislativou,“ uvedl ústřední ředitel SEI Pavel Gebauer.

Nová aplikace na porovnání spotřebičů



• najdete ji na adrese https://tool.label2020.eu/cz

• vychází z databáze EU pro výrobky s energetickým štítkem

• využití je zdarma

• po naskenování QR kódu z energetického štítku podá informace přímo v mobilu

• ověří a porovnává náklady na elektřinu různých výrobků po celou dobu jejich životnosti