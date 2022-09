Vladimíra RosendorfováZdroj: se svolením Vladimíry RosendorfovéLidé chtějí šetřit energiemi. Čím by podle vás měli začít, aby to bylo efektivní a smysluplné? Určitě je dobré se nejprve zorientovat ve své současné spotřebě, ať už se týká elektřiny, plynu či tepla, protože ta bude tvořit hlavní osu úspor. Například na novém webu Šetřím.cz si zájemci mohou v jednoduché, intuitivní kalkulačce zjistit, jakou by měli mít optimální spotřebu, a k ní pak směřovat. Na stejném místě je k dispozici i přehled nejrůznějších opatření včetně odhadu jejich reálného dopadu, investiční a časové náročnosti.

Obecně platí, že v domácnosti nejvíce energií spotřebuje vytápění a ohřev vody, což znamená, že úspory v této oblasti budou mít ten největší efekt. A ideální je také začít tím, že omezím plýtvání. To totiž nestojí nic, nebo jen pár korun, ale úspora může být významná.

Která opatření byste tedy doporučovala jako první?

Určitě je vhodné se jako první zaměřit na teplotu vytápění: podle doporučení Světové zdravotnické asociace je ideální teplota v jednotlivých místnostech pro zdravé dospělé osoby mezi osmnácti a dvaceti stupni, přičemž vyšší teplota se týká obývacích pokojů, kde lidé tráví nejvíce času, a nižší třeba ložnice.

Šetříme za energieZdroj: DeníkPokud tedy lidé mají v bytě či domě teplotu vyšší, je to ten nejjednodušší způsob, jak ušetřit. Každý stupeň dolů znamená úsporu zhruba šest procent, takže třeba u rodinného domu snížení teploty o tři stupně Celsia snižuje spotřebu až o 3,90 megawatthodin (MWh) ročně, což může v dnešních cenách znamenat roční úsporu více než 40 tisíc korun.

Dalších přes 0,6 MWh lze ušetřit snížením teploty ohřevu vody na 60 stupňů Celsia. Jen pro představu, teplota vody při sprchování by neměla přesáhnout 43 stupňů, takže takto nižší ohřev komfort nijak neohrozí.

Další doporučení je využívat teplo z topení efektivně. To znamená například odstranit vše, co mu brání v cestě dál do místnosti: radiátory by neměl blokovat žádný nábytek, ale ani třeba příliš dlouhé závěsy nebo nějaké dekorativní dečky. Jednoduchým opatřením za pár desítek korun je také izolační deska s dokonale lesklou hliníkovou fólií instalovaná za topením: ta odráží teplo zpět do místnosti, čímž topení zefektivňuje. Díky tomu snižuje spotřebu energie až o 0,20 MWh ročně.

Jak účinné jsou rady z dob našeho dětství typu „při odchodu z místnosti zhasni“ nebo „nenechávej dlouho otevřené dveře od ledničky“?

Ty jsou pořád platné a je dobré se jimi řídit. Například důsledným zhasínáním v místnostech, kde nikdo není, se spotřebuje o 0,05 MWh elektřiny méně. Dlouhým „větráním“ lednice zase zvyšujeme její vnitřní teplotu, takže pak spotřebuje více energie na opětovné vychlazení.

I další drobné změny v chování mohou přispět k úspornější domácnosti. Na noc či při odchodu z domu se vyplatí zatáhnout závěsy či žaluzie, zabraňuje to únikům tepla. Podobným používáním venkovních rolet se spotřeba sníží až o 0,40 MWh za rok. Ještě významněji lze ušetřit správným větráním: když místo trvale otevřené ventilačky větráme několikrát za den naplno otevřeným oknem na pět až deset minut, ročně šetříme až 2,20 MWh energie na vytápění, tedy přes 23 tisíc korun.

V průměrné domácnosti najdeme běžně přes dvacet elektrických spotřebičů. Který typ spotřebičů se nejvíce vyplatí nahradit za úspornější?

Počet spotřebičů v domácnostech skutečně neustále stoupá. Vzhledem k odlišnému způsobu používání – některé jedou nepřetržitě, zatímco jiné zapínáme jen občas – neuškodí udělat si přehled o tom, na kolik přijde jejich provoz. Nejpřesněji to lze buď vypočítat z údajů na energetických štítcích, nebo pomocí wattmetru. Toto zařízení se zapojuje mezi spotřebič a zásuvku a ukazuje aktuální spotřebu. Lze jej pořídit v každém elektro-obchodě.

Podle nejrůznějších průzkumů patří mezi nejméně hospodárné spotřebiče sušičky prádla s topným tělesem. Dále mezi největší žrouty elektřiny patří lednice a mrazák, protože jsou zapojeny neustále. Z těch malých je na energii poměrně náročná třeba rychlovarná konvice. Obecně platí, že starší spotřebiče jsou méně šetrné než novější, které již často mají i různé ekoprogramy.