Stárnutí populace a hrozící schodky důchodového systému budoucím seniorům moc jistoty ohledně výše jejich „státní“ penze nepřidávají. Nyní si mohou, aby si ve stáří přilepšili, spořit například v penzijním připojištění, nechávat peníze na spořicím účtu či – pokud to umějí – je jinak investovat.

Senioři a peníze - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Od podzimu 2022 by se ale na trhu mělo objevit nové spoření. Takzvaný panevropský osobní penzijní produkt (PEPP). Ministerstvo financí totiž poslalo do připomínkového řízení nový zákon, který to umožní.