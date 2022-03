S podvodnými recenzemi by ale měl být konec. Připravovaná novela zákona na ochranu spotřebitele, která sjednotí českou legislativu s pravidly EU, totiž výrazně zpřísní pravidla. Falešné recenze budou výslovně zakázány a majitelé e-shopů začnou povinně ověřovat, zda recenze pod jejich zbožím nejsou podvodné.

„Obchodník bude muset povinně zajistit dostupnost informací, zda a jak zajišťuje, aby zveřejněné recenze pocházely přímo od spotřebitelů, kteří výrobek nebo službu skutečně použili nebo si je zakoupili,“ popsal Michal Kapitán z advokátní kanceláře Endors.

Týká se to nejenom webů, ale i sociálních sítí. Pokud prodejce falešnou recenzi sám vyrobí nebo ji nesmaže, riskuje sankci. „Tyto praktiky budou vždy považovány za klamavé, tedy zakázané pod pokutou až do výše pěti milionů korun,“ řekla Miluše Trefancová z ministerstva průmyslu a obchodu. Přísnější pravidla měla v Česku původně platit už od konce května. Změnu zákona ale zatím neschválil parlament, nové „kladivo na prodejce“ tak začne platit nejdříve v druhé půlce letošního roku.

K velké opatrnosti při čtení recenzí nabádá i spotřebitelská organizace dTest, která regulaci spotřebitelských recenzí podporuje. „Dají se totiž snadno zneužít, což řada nepoctivých obchodníků také činí,“ uvedl mluvčí dTestu Jaroslav Švehla. Již nyní by si proto spotřebitelé podle něj měli před nákupem zjišťovat informace z více zdrojů. „Uživatelské ohlasy, které má prodejce na vlastním webu i v reklamě, nejsou příliš relevantní. Najdete-li na jednom webu samou chválu, a na jiném zase jen negativní vyjádření, je to určitě podezřelé,“ upozornil.

Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsou recenze uživatelů dvousečné. E-shopům pomáhají, ale mohou i uškodit. „V případě nefér negativních hodnocení je obrana proti nim velmi složitá,“ konstatuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. E-shopy se proto obávají, aby pro ně nová pravidla nebyla příliš přísná. „Jestliže by kontrolní orgány po obchodnících vyžadovaly až příliš komplikované ověřování, budou poškozeni i nakupující,“ míní Vetyška.

Hůře na tom podle něj budou malí obchodníci, kteří si nemohou dovolit najmout tým „ověřovačů“. Pro ně by milionové sankce mohly být likvidační.

Opravdové slevy

S přijetím novely zákona by se měl kromě recenzí změnit také způsob značení cenovek u slevových akcí. Na zboží bude muset být vyznačena jeho předchozí cena. Bude to však nejnižší cena, kterou výrobek stál v uplynulých 30 dnech. Tím by se mělo zamezit umělému zdražování zboží týden či dva před akcemi typu Black Friday.