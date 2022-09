V českém zájmu

Dodal, že ČR pomáhá uprchlíkům, především ženám a dětem, aby si zachránili život. Přijala přes 400 tisíc Ukrajinců, v současnosti jich tu pobývá zhruba 280 tisíc a 120 tisíc z nich je zaměstnáno, takže přinášejí finanční prostředky do zdravotního a sociálního systému. „To, že podporujeme Ukrajinu v jejím spravedlivém boji proti Rusku, je v českém národním zájmu. Náš postup chrání bezpečnost občanů. Nikdo se nemusí bát, že by to bylo na úkor české veřejnosti. To, že pomáháme, je správné morálně, politicky i strategicky a není to ani nevýhodné,“ zdůraznil Fiala. Doplnil, že v tomto směru se setkává s velkou podporou a porozuměním občanů. „Díky solidaritě našich lidí se podařilo obrovskou uprchlickou vlnu tak dobře zvládnout,“ sdělil.

Moderátorka uvedla, že na pomoc Ukrajincům by nemělo jít víc než 25 miliard korun, což je polovina původně předpokládané částky. Podpora českých občanů bude ovšem násobně větší, zvláště po pondělním schválení fixace cen plynu a elektřiny. Přesto se politikům nedaří občany přesvědčit, že to tak je.

Vlády versus občané

Novinářka Lída Rakušanová například připomněla otevřený dopis šestnácti zástupců řemeslnických cechů ze Saska-Anhaltska německému kancléři Scholzovi, v němž se píše: „Velká většina společnosti nechce obětovat Ukrajině svůj těžce vybudovaný životní standard. Není to přece naše válka“. Čerstvý průzkum ze Slovenska, jehož se zúčastnila i tamější akademie věd, přinesl varovná čísla. Na otázku, zda by ve válce měla zvítězit Ukrajina, nebo Rusko, odpovědělo třicet procent lidí, že Ukrajina, ale víc než polovina, že Rusko. Necelá pětina řekla, že neví.

„Nezapomínejme, že jsme procházeli obdobím třiceti let rostoucí životní úrovně, bezpečí. A najednou je tu válka tři sta kilometrů od české hranice, která spoustu lidí znejisťuje. Mým úkolem není reagovat na průzkumy veřejného mínění, ale dělat správné věci ve prospěch občanů. A to je podporovat Ukrajinu, aby Rusko nemohlo dál prosazovat svou agresivní politiku vůči Evropě. Válku jsme si nevybrali, rozpoutal ji Vladimir Putin, včetně té ekonomické, a vede ji se zeměmi Evropské unie,“ komentoval to předseda vlády.

Válka jako důsledek slabosti Západu

Co říká Petr Fiala na připomínky svých odpůrců, že Západ si válku vybral tím, že se nesnažil s Ruskem jednat, neposkytl mu záruky ohledně neutrality Ukrajiny a jejího nečlenství v NATO?

„Válka je naopak jedním z důsledků velmi slabé reakce Západu na anexi Krymu, která byla porušením všech dohod a záruk, jež dalo i Rusko.“ Připomněl, že západní státníci opakovaně vedli jednání s Vladimirem Putinem, dokonce i po začátku války. Tím, kdo jednat nechce, je ruský prezident: „Jedině když ukážeme, že jeho politika nefunguje a to, čeho jsme teď svědky, tedy ústupu ruských jednotek, ho může přivést zpátky k jednacímu stolu.“ Současná ukrajinská protiofenziva je určitou nadějí, ale vyhráno podle premiéra rozhodně není. Zvládnout boj proti obrovské přesile mohou Ukrajinci jen díky své statečnosti a západní vojenské technice. „Jsem rád, že výraznou součástí jejich úsilí je i Česká republika,“ dodal.

Kdo chodí na demonstrace

Na závěr se debata stočila opět k otázce masových demonstrací, jejich svolavatelům a účastníkům. Daří se vládě vysvětlovat občanům, jejím voličům a hlavně nevoličům, že jejich protesty jsou zbytečné, neboť se jim dostane velké pomoci od státu? A jak zareagují na to, že zatímco ministerstva dopravy, místního rozvoje, školství či kultury budou v rozpočtu krácena, obrana získá příští rok 110 miliard korun?

„Vysvětlujeme to. Mnoho ukáží nadcházející volby, které chce opozice udělat referendem o vládě. My se ale bude zpovídat hlavně za tři roky v parlamentních volbách. Občané rozhodnou, zda máme pokračovat, nebo ne. Opakuji, že já dělám to, co považuji za správné pro Českou republiku, a to i za cenu, že mi zrovna v každém okamžiku všichni nezatleskají.“

Podle něj je povinností lídra, aby věci pravdivě pojmenoval. Nehodnotil přitom demonstranty na Václavském náměstí, nýbrž organizátory. „Psali mi lidé, že šli protestovat proti vysokým cenám energií, ale kdyby věděli, kdo to pořádá, nešli by tam. Příště si dají pozor. Mým úkolem bylo varovat lidi, že to svolaly síly, které to s Českou republikou nemyslí dobře. To neznamená, že obavy občanů podceňujeme. Proto vláda přijala opatření, jako je zastropování cen energií a obrovská pomoc v podobě Deštníku proti drahotě,“ uzavřel premiér Petr Fiala.

