Kam budeš dělat přijímačky? Otázka, kterou teď žáci posledního ročníku základní školy slýchají často. A těch otázek budou muset při samotném přijímacím testu zodpovědět mnohem více. Co je čeká v tom, který prověří jejich znalosti z českého jazyka, ví Mgr. Kateřina Kotková ze společnosti Scio.

Ilustrační foto | Foto: deník

Co bych měl předem vědět o přijímacích zkouškách?

Že nejsou tak hrozné, jak se někdy povídá. Při přihlašování se vyplatí podat si dvě přihlášky, protože tak získáte nárok na absolvování dvou termínů zkoušek, přičemž pro rozhodnutí o přijetí na obě školy bude použit lepší výsledek. Jednotné státní přijímací zkoušky vždycky obsahují test z matematiky a češtiny, jejichž výsledek ze zákona musí mít při rozhodování o přijetí uchazeče váhu minimálně 60 % (u sportovních škol 40 %). Může mít i váhu vyšší, nebo naopak mohou střední školy mít vlastní kritéria (například výsledky olympiád, průměr ze základní školy apod.). Forma testů je specifická především z hlediska zadání a záznamu výsledků do záznamových archů – to ze školy obvykle neznáte, takže je dobré se na to připravit předem.