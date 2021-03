Také sociálnědemokratická ministryně práce Jana Maláčová v pátek večer na twitteru uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. "Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy," napsala.

Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na jipkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už 6 s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy‼️ A přes víkend na MPSV připravíme nový návrh Izolačky. — Jana Maláčová (@JMalacova) February 26, 2021

Havlíček v pátek po jednání vlády oznámil, že průmyslové podniky zůstanou od pondělí bez nových omezení. Vláda přitom přijala nové a rozsáhlejší restrikce kvůli vývoji epidemie nemoci covid-19, například omezila pohyb občanů. Havlíček však uvedl, že ve firmách se spustí dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Podle něj se na průmysl nevztahuje málo opatření.

Stát chce podle Havlíčkova vyjádření z průmyslu vytvořit desetitisíce testovacích míst. Až bude jasné, že je logistika pod kontrolou, je tedy dostatek dodavatelů testů a je zabezpečeno řádově 20 až 25 milionů testů, bude zahájen povinný režim. Stane se tak podle Havlíčka v řádu jednotek dnů nebo málo týdnů, třeba za 14 dnů.

V televizi Nova dnes Havlíček uvedl, že požadavek ČSSD přestane mít smysl, protože v průmyslu se začne od pondělí plošně testovat. Hlásí se k tomu tisíce firem, řekl ministr. Vypnutí průmyslu by podle něj znamenalo připravit se o testovací místa a mělo by katastrofické ekonomické následky. Přechod na povinné testování nastane v řádu několika dnů, až bude připravený právní rámec, uvedl. "Od dalšího týdne, což znamená v pondělí 8. (března), bychom dali pro první skupinu firem, zřejmě by to byly větší firmy, a později teprve menší, to testování jako povinné," dodal.

Hanák: Situace je vážná, ale průmysl jen tak zastavit nejde



Svaz průmysl a dopravy ČR si uvědomuje, že koronavirová situace v Česku je vážná. Průmysl ale jen tak zastavit nejde, firmy by přišly o zakázky a musely by propouštět. ČTK to dnes řekl prezident svazu Jaroslav Hanák. Průmyslové firmy podle něj dělají maximum pro to, aby své zaměstnance ochránily. Zavedly principy chytré karantény, trasují, testují, uvedl.



"V podnicích se hygienická opatření mnohdy dodržují přísněji než všude jinde. Já sám mám ve své firmě z 250 zaměstnanců záchyt jen tří nemocných a trasováním jsme zjistili, že se všichni nakazili mimo podnik. Souhlasíme, že je potřeba nyní zavést opravdu přísná opatření, ale průmysl takto zastavit nejde. Někdo musí zajistit lidem elektřinu a teplo. Všichni si musíme mít kde nakoupit a rohlíky se taky neupečou samy," řekl Hanák.



Lidé si podle něj musí uvědomit, byť to někdy nechtějí slyšet, že Česko je závislé na exportu. "Když zavřeme podniky, přerušíme dodavatelsko-odběratelské řetězce. Pokud nezavřou i okolní státy, konkurence nás rychle nahradí," uvedl.



"Nejde jen o to, že by firmy musely platit obrovské pokuty, ale když ztratíme zakázky, odnesou to zase jen lidé. Pokud pro ně firmy nebudou mít práci, budou je muset propustit," podotkl Hanák. Jediným řešením, které podle něj může pandemii ukončit, je co nejrychlejší očkování. "K tomu ale musí stát zajistit dostatek vakcín," dodal.



Hospodářská komora podle mluvčího Miroslava Dira zaznamenala názor zástupců některých oborů, které jsou uzavřené od loňského jara nebo října, zda by nebylo východiskem k jejich rychlejšímu otevření, kdyby vláda uzavřela i průmyslové podniky. "Uzavření průmyslových podniků by ale nepomohlo rychleji otevřít ani restaurace, ani obchody a služby. Tomu pomůže jen přitvrzení disciplíny, vakcinace a testování," řekl.