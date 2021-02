„Situace v horských střediscích a příhraničních oblastech je kritická. Nová data jasně ukazují, že řada obyvatel ignoruje nařízení,“ uvedl včera ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Zatímco v celém Česku na 100 tisíc obyvatel za uplynulý týden připadá 465 nových případů nákazy koronavirem, v regionech s horskými středisky je jich přibližně o stovku více. Výrazně vyšší je i podíl lidí, jež kvůli této nákaze skončili v nemocnici.

Jakým způsobem se ale nákaza na horách konkrétně šíří, tedy zda je to například na svazích, kde lidé kvůli zavřeným sjezdovkám jen bobují nebo při běžkování, ale ministerstvo zdravotnictví neuvedlo. Navíc se nákaza podle ministerské mapy překvapivě „vyhýbá“ některým horským oblastem, kde přitom lidé o víkendech také jsou: k vůbec nejméně zasaženým oblastem patří Jeseníky, Beskydy, Českomoravská vrchovina či severní část Krušných hor.

Dočasně zavřeno

Nyní na horách kvůli protiepidemickým opatřením musí být navzdory sněhové nadílce vyřazeny z provozu lyžařské vleky i lanovky. Zavřené jsou také hotely a restaurace, rekreanti si tam nemohou dojít ani na záchod. Pro většinu veřejnosti jsou zavřené i hotely, ubytovat se v nich legálně lze jen kvůli práci, třeba služebním cestám.

Policejní kontroly ale zřejmě lidi od návštěvy hor příliš neodradí. „V rámci celé republiky uděláme asi 11 tisíc kontrol denně,“ řekl Deníku Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Policisté kontrolují nošení roušek i to, zda jsou restaurace skutečně zavřené. „Počty pochybení se pohybují v intervalu mezi 400 až 700 denně,“ konstatoval. „Výši pokut nesledujeme,“ prohlásil Moravčík.

Žádná porušení zákona o ochraně spotřebitele na horách dosud neshledali inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) , kteří policisty při kontrolách doprovodili koncem minulého týdne. Byli však svědky dvou porušení vládních opatření, a upozornili na ně policisty. Deníku to řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Žádné další podobné akce proto inspekce ani neplánuje. „Pokud vzejde obdobný požadavek, přidáme se ke kontrolám,“ připustil Fröhlich.

Hlídáme sami

V některých střediskách snaží nápor turistů řešit také strážníci. Například pod Ještědem v Liberci, kde v neděli proudila další auta na již zaplněná parkoviště, strážníci spolu s policisty vraceli auta zpět. Ani zde se ale návštěvníci nemuseli bát žádných přísných sankcí. „Pokuty na místě nebyly uloženy,“ řekla Deníku mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková.

Většina obcí ani žádné strážníky nemá, jejich možnosti obrany před zimními „nájezdníky“ jsou proto minimální. „Nemají žádné významné nástroje, takže nemohou dělat nic víc, než se neustále snažit přesvědčit lidi, aby se chovali zodpovědně,“ řekla Deníku výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Nyní to mají obce o to těžší, že je pravidla vlastně nikdo pořádně nezná. „Tím, jak se rychle mění, jsou tak nečitelná, že nikdo už ani neví, jak se má chovat, a lidé už je přestávají sledovat,“ uvedla.

Její slova potvrzují i právníci. „S nerespektováním vládních nařízení úzce souvisí především nízká důvěra občanů k jejich kvalitě a srozumitelnosti,“ řekl Deníku Šimon Toman z advokátní kanceláře Toman a partneři. Vláda by podle něj měla svá opatření lépe formulovat a nastavit tak, aby je potom často a nepřehledně neměnila.

Zjišťovat, co se zrovna smí, a co už ne, pro mnoho lidí může znamenat zbytečnou námahu. „Staré právní zásady říkají, že každé nařízení je účinné pouze, pokud je jednoznačné a srozumitelné, musí být proveditelné, kontrolovatelné a za jeho porušování musí být nějaké sankce,“ připomněla Vladyková. „Daleko lepší, než vydávání zmatených zákazů a příkazů každý týden jinak, by bylo jít cestou prevence a osvěty,“ dodala.

Co a kým se na horách kontroluje:

Policie: nošení roušek, shlukování, uzavření restaurací a hotelů



Strážníci: plynulost dopravy, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích



ČOI: dodržení podmínek prodeje a služeb (správné označení zboží, bezpečnost zboží, zda odpovídá technickým normám)