Humanitární pomoc pro Čínu. Z kbelského letiště s ní odletěl armádní speciál

Z vojenského letiště Praha Kbely odletěl dnes kolem 05.00 armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu. Novinářům to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Letoun do Číny veze ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky pro boj s novým typem koronaviru. Na pekingském letišti by měl přistát v pondělí, vzápětí se vrátí zpět do České republiky.

Online reportáž „Na palubě českého letadla je pět tun zdravotnického materiálu, který čínské straně na boj proti koronaviru zasílají kraje, města i soukromé firmy," uvedlo dnes tiskové oddělení ministerstva zahraničí (MZV). Pražský hrad původně uváděl, že do Číny odletí devět tun materiálu. Nákazu koronavirem hlásí i Dolní Rakousy. Francie ruší veřejné akce Přečíst článek › Složení pomoci podle MZV reaguje na požadavky čínských provincií, měst a univerzit, které mají v České republice své partnery. „Mimo jiné jde o více než 780 tisíc párů rukavic, 43 tisíc roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů," informovalo ministerstvo. Dary podle úřadu shromáždily Kancelář prezidenta republiky, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, město Třebíč nebo například Škoda Auto a.s. Při vykládce bude vytvořeno ochranné pásmo „Jsem rád, že můžeme Číně takto pomoci, aniž bychom ohrozili sami sebe. Je zapotřebí solidarity, abychom společně tuto složitou situaci zvládli. Chci poděkovat všem přispěvatelům," okomentoval pomoc ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Armáda na cestu vyslala dvě posádky, aby se mohly vystřídat a letoun se mohl z Číny vrátit hned zpět. Letci mají k dispozici ochranné pomůcky, s jejich využitím na cestě tam i zpět se ale nepočítá. Obléct by je měl pouze člen posádky, který půjde vyřídit administrativní povinnosti. Koronavirus se dotkl i fotbalové Slavie. Tvrdík skončil v karanténě Přečíst článek › Při vykládce zboží na pekingském letišti bude kolem letadla vytvořeno ochranné pásmo a čínský personál na palubu letadla nebude vstupovat. Dezinfekce stroje kvůli obavě z nákazy novým typem koronaviru tak nebude podle armády nutná. Humanitární pomoc by měla dorazit do Pekingu podle plánu v pondělí odpoledne čínského času. Čínské straně ji předá český velvyslanec Vladimír Tomšík. Nejedná se o první zásilku Česko již do Číny poslalo humanitární pomoc, kterou počátkem února schválila vláda. Před týdnem ji s finančním přispěním Evropské unie přepravilo rakouské letadlo, na jehož palubě byla pomoc i dalších evropských zemí. ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory virem postižených a ohrožených zemí. Aktuálně posílanou pomoc podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka Čína využije v postižených oblastech. Na pomoci se podílí například Kraj Vysočina. Dárci již v polovině února podle vyjádření třebíčského starosty Pavla Pacala shromáždili téměř 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo partnerské čínské město I-čchang z provincie Chu-pej. Praktická lékařka pro Deník: Stát by se na koronavirus měl připravit lépe Přečíst článek › Zastupitelé Jihomoravského kraje se usnesli, že Číně pomohou materiálem za milion korun, Moravskoslezský kraj se rozhodl nakoupit partnerským čínským provinciím Šan-si a Ťiang-su ochranné zdravotnické prostředky za 200 tisíc korun.

Autor: ČTK