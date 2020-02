Koronavirus: Stát nedoporučuje cesty do ciziny, především severní Itálie

Bezpečnostní rada státu nedoporučuje občanům České republiky kvůli šíření nového koronaviru cesty do italských regionů Lombardie a Benátsko. Lidé by také měli zvážit, zda nyní vůbec jezdit kamkoli do ciziny, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání předsednictva rady premiér Andrej Babiš (ANO). Na severu Itálie již zemřelo na následky nového koronaviru 11 lidí. Nakažených je v Itálii 322.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. | Foto: ČTK

Babiš vyzval české občany, kteří se vracejí z postižených oblasti a budou na sobě pozorovat příznaky onemocnění, aby kontaktovali neprodleně lékaře, a to nejlépe telefonicky. "Samozřejmě, je potřeba, aby naši občané zvážili vůbec, jestli chtějí za této situace cestovat do zahraničí," dodal premiér. Online reportáž Koronavirus 29.02. 21:02 Turecko zastavilo kvůli koronaviru letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou. 29.02. 19:37 První úmrtí na koronavirus ohlásily také Spojené státy. Došlo k němu ve státě Washington na západním pobřeží, obětí je vážně nemocná žena, které bylo přes 50 let. 29.02. 18:38 V Itálii zemřelo dalších osm lidí nakažených koronavirem, což znamená, že obětí je již 29. Počet nakažených vzrostl na 1128. Italská vláda proto požádá parlament o možnost zvýšit rozpočtový schodek, aby získala prostředky na boj s koronavirem. 29.02. 18:24 Úřady potvrdily dalšího nakaženého v hotelu na Tenerife. Již pátým nemocným v resortu Costa Adeje Palace Hotel je Ital, který byl v karanténě ve svém pokoji od 24. únoru. Ve stejném hotelu bylo v karanténě i šest Čechů, pět z nich však lékaři v pátek propustili zpátky do vlasti. V karanténě stále zůstává jedna Češka. Celá on-line reportáž ZDE Vláda podle něj zvažuje, že doporučení týkající se zahraničních cest bude propagovat na informačních tabulích na vytipovaných místech, jednat bude možná i s televizními stanicemi o zařazení do vysílání. Pokud se lidé do zahraničí vydají, doporučil jim ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) registraci v systému ministerstva DROZD. Ten usnadňuje státu kontakt s turisty a pomoc českým občanům v cizině v případných krizových situacích. Koronavirus uvěznil Čechy na Tenerife. Nesou to statečně, uvedla delegátka Přečíst článek › Předsednictvo Bezpečnostní rady státu se na dnešním jednání v souvislosti s koronavirem zabývalo krizovými plány. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že nechal mimo jiné prověřit vybavenost hasičského sboru ochrannými pomůckami. Všechny složky záchranného systému jsou podle Hamáčka na krizové scénáře připraveny. Národní referenční laboratoř, kde se testují vzorky na přítomnost koronaviru, funguje nyní podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v nepřetržitém režimu a její kapacity jsou zatím dostatečné. K dnešku bylo v Česku na koronavirus podle Vojtěcha vyšetřeno 98 lidí, u všech byly výsledky negativní. Ministr zahraničí Petříček po jednání rady uvedl, že nákaza koronavirem se neobjevila ani u žádných Čechů pobývajících v cizině. V Česku je přes 1000 infekčních lůžek Vojtěch připomněl, že v Česku je pro pacienty s vysoce nakažlivými oncemocněními vyhrazeno přes 1000 infekčních lůžek. Při případném výskytu nemoci v Česku jsou podle něj nemocnice schopny pacienty izolovat na infekčních klinikách. Nemocnice v zemi by podle Vojtěcha měly zvládnout i stovky pacientů. Je tu panika v přímém přenosu, říká k hysterii Italka z uzavřené části Lombardie Přečíst článek › O případných omezeních velkých společenských akcí včetně světového poháru v biatlonu, který se má konat příští týden, dnes předsednictvo Bezpečnostní rady nejednalo. Nejspíš se jim bude věnovat při pondělním zasedání. "V současnosti si ale myslím, že není důvod k nějakým radikálním opatřením," uvedl Babiš. Biatlonové závody se uskuteční od 5. do 8. března v Novém Městě na Moravě. Pořadatelé očekávají v každém dnu návštěvu až 30 tisíc fanoušků. Rada se zabývala také situací šesti Čechů, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě v hotelu na Tenerife. Podle Petříčka je rozhodnutí o izolaci v gesci tamních úřadů a český stát s tím nemůže nic dělat. Podle něj by v následujících hodinách měli do hotelu dorazit zdravotníci, kteří provedou vyšetření a následně rozhodnou o dalším postupu.

Autor: ČTK