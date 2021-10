Před 390 lety vtrhli do Čech Sasové. Přivedl je sem masakr spáchaný Habsburky

Třicetiletá válka byla nejen největším, ale také nejkrutějším mezinárodním vojenským konfliktem 17. století, v němž vedle vojáků nesmírně trpělo také civilní obyvatelstvo. Ve sporu katolické a protestantské části tehdejší Evropy se navíc jen těžko hledala strana, která by byla k prostým lidem milosrdnější. Ukázal to i vpád Sasů do Čech.

Venkované napadají během třicetileté války rabující žoldnéře | Foto: Wikimedia Commons, Workshop of Sebastian Vrancx – Sotheby's London, 24. dubna 2008, volné dílo