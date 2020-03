Odborníci se shodují, že by lidé především měli dodržovat základní hygienická pravidla. Tedy důkladně si mýt ruce, v ideálním případě používat i alkoholovou dezinfekci. Při kašlání a kýchání si krýt ústa rukávem, nikoli dlaní. Doporučuje se také omezit fyzický kontakt, jako je podání ruky, případně si ihned poté umýt ruce. Rozhodně není vhodné sahat si do očí.

I když bylo již několikrát publikováno, že tento typ koronaviru může přežít řádově dny, na předmětech s hladkým a suchým povrchem vydrží jen několik hodin.

„Například na madlech v dopravních prostředcích, kde je vlhčí prostředí, ale může virus přežívat o něco déle,“ upozornil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula. Lidé se tak mohou nakazit i v hromadné dopravě. „Je proto nutné, aby si lidé myli ruce a používali různé alkoholové dezinfekce,“ potvrzuje Prymula.

Většina dopravních podniků v ČR navíc ve zvýšené míře začala dezinfikovat vozidla.

Je bezpečná voda?

Podle Národního referenčního centra pro pitnou vodu, je u nás voda bezpečná. Viry jsou totiž citlivé na to, když procházejí UV zářením a dezinfekcí. Ukázalo se to už při epidemii SARS a ptačí chřipce. Voda u nás prochází třemi stupni čištění: koagulací, filtrací a dezinfekcí.

Není důvod k panice

Ačkoli se již nákaza v České republice objevila, podle odborníků není důvod k panice. Zbytečné je také nakupovat zásoby trvanlivých potravin na delší dobu. Obchodní řetězce opakovaně informovaly, že narušení zásobování zatím nehrozí.

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?



Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

* vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

* dodržovat základní hygienická pravidla

* používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí

* nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

* jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

* samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku



Zdroj: Ministetstvo zdravotnictví České republiky

Co dělat při příznacích? A jaké jsou?

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Celostátně jsou k dispozici dvě telefonní linky 724 810 106 a 725 191 367. Na webových stránkách www.mzcr.cz jsou pak i čísla mobilů na krajské hygieny.

„Máme denně stovky telefonátů. Další dotazy jsou v e-mailech. Bývá to podobné: buď se lidé sami vrátili z Itálie, nebo říkají, že jejich známý byl s někým v kontaktu, a chtějí radu, jak postupovat,“ řekla Deníku Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Co když se člověk rozhodne vycestovat do rizikových oblastí v zahraničí?

Pomohou roušky?

Pozor na nepravdivé informace o koronaviru: