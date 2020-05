Novým typem koronaviru SARS-CoV-2 se v Česku nakazilo již 7352 lidí. Na svých webových stránkách o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Uzdravilo se 2453 pacientů, 218 lidí s nemocí covid-19 zemřelo. Na vybraných místech o víkendu pokračuje odebírání vzorků v rámci studie kolektivní imunity. Podle hygieniků probíhá testování plynule, stěžují si však na nedostatek dětí.

Plošné testování na Moravském náměstí v Brně. | Foto: Deník / Michal Hrabal

V Praze byla v sobotu kapacita odběrů ve zbývajících věkových skupinách zcela naplněna, hygienici tak budou testovat už jen děti do sedmnácti let. „Zatímco v ostatních skupinách jsme otestovali většinu potřebného počtu dospělých a seniorů, u dětí je to zatím jen čtvrtina z požadované tisícovky,“ uvedla v dopoledních hodinách mluvčí mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Klusáková.