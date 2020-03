„Nemocnice Na Bulovce ohlásila dnes večer dalších 5 pozitivních pacientů na koronavirus. Celkem tedy máme 26 nakažených. Jeden z nově potvrzených je muž, který pobýval v Bostonu. Dva nakažení byli v posledních dvou týdnech v rámci jedné skupiny na lyžích v Itálii,“ informoval ve večerních hodinách ministr Vojtěch.

Koronavirus se podle ministra potvrdil také u manželského páru, který byl v kontaktu s nakaženou ženou v Rakousku. „U třech se projevily klinické příznaky, dva pacienti jsou bez obtíží. Nyní jsou všichni v domácí karanténě,“ doplnil Vojtěch

Opatření proti nákaze

„Od dvanácti hodin jsme vyhodnocovali vývoj situace nejenom u nás, ale hlavně celkově ve světě. Ministr zdravotnictví přijal další mimořádné opatření, v souvislosti s obyvateli s přechodným nebo trvalým pobytem nad 90 dní, kteří se vrátí z Itálie,“ uvedl Andrej Babiš na úvod tiskové konference, která započala s více než 2,5hodinovým zpožděním. Cizinci s pobytem v ČR tak budou muset po návratu z Itálie do karantény.

"Přijali jsme i další opatření: Rozhodli jsme, že Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a za asistence HZS bude všem osobám překračujícím hranice rozdávat letáky na hranicích a provádět namátkové kontroly," uvedl Babiš s tím, že půjde o 10 hraničních přechodů. Stejné kontroly se budou provádět i na letištích a na železnicích. Namátkově se bude provádět i měření teploty.

Podle Babiše jsou opatření v České republice dostatečná. Zdůraznil, že na rozdíl od okolních zemí je dosud možné sledovat pohyb všech 21 nakažených do oblastí, kde se nákaza koronavirem vyskytuje. Babiš vyzval, aby lidé necestovali do Íránu, kde je dle jeho slov dramatická. Hovořil i o situaci v Německu a v Rakousku.

„Někteří naši spoluobčané vůbec nepochopili, proč jsme zavedli povinnost jít do karantény. Je to opatření ve prospěch zdraví všech občanů,“ zdůraznil Babiš. „Zrušili jsme lety, děláme tato opatření, zavedli jsme povinnou karanténu. Chápu, že dochází k finančním ztrátám, ale jde o to, aby se vir nepřenášel a nešířil nekontrolovaně,“ dodal.

Většina nemocných navštívila Itálii

„Máme 21 potvrzených nakažených v České republice. Dnes jsou dva nové případy, které byly vyšetřeny v Nemocnici Na Bulovce. Jde o podnájemnici jedné pacientky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Druhý pozitivní případ je opět lyžařský zájezd do italské oblasti Passo del Tonale. Prosíme všechny, aby nejezdili do Itálie,“ uvedl.

Vojtěch se na tiskové konferenci znovu omluvil lékařce ze soukromé laboratoře Tilia, o níž včera řekl, že je v karanténě na Bulovce. „Není tomu tak, dostal jsem mylnou informaci,“ uvedl. Lékařce se podle svých slov omluvil i osobně.

Většina z pacientů s koronavirem v Česku pobývala v Itálii. Jedna nakažená byla v americkém Bostonu a jedna se nakazila od příbuzných v Česku, kteří se z Itálie vrátili. U žádného infikovaného není podle dosavadních informací průběh nemoci vážný. Osm lidí se léčí v pražské Nemocnici Na Bulovce, sedm v nemocnici v Ústí nad Labem a čtyři jsou doma.

„To, co děláme, má svůj hluboký smysl. Když se podíváme na chování tohoto viru, tak je zřejmé, kdy řada občanů může mít virus v podobě, kdy se klinicky neprojevuje. Ta zákeřnost je v tom, že ten virus se šíří a napadá další kontakty,“ sdělil následně na tiskové konferenci epidemiolog Roman Prymula. Poděkoval občanům, kteří se vrátili před tím, než opatření o dnešní půlnoci začalo platit a sami šli dobrovolně do karantény. K nárůstu případů podle něj sice i v Česku dojde, ale očekává, že to nebude tak dramatický nárůst.

Z rozhodnutí krizového štábu @ZdravkoOnline budou policisté, spolu s Celní správou a HZS na 10 vybraných hraničních přechodech se SRN, Rakouskem a Slovenskem provádět namátkové kontroly a preventivní úkony, které mají za cíl snížit riziko šíření nákazy koronavirem. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 7, 2020

Ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček se chce sejít se zástupci cestovních kanceláří, aby s nimi probral jejich nelehkou situaci. „Během posledních hodin jsme připravili také program, jenž bude určen pro podnikatele, kteří jsou zasaženi situací,“ uvedl Havlíček s tím, že program se nazývá Covin.

Zrušení karantény pro řidiče a piloty

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo povinnost izolace kvůli novému typu koronaviru po návratu z Itálie pro řidiče kamionů, řidiče zdravotní služby převážející pacienty a piloty dopravních letadel. Pokud by ale měli příznaky chřipkového onemocnění, mají bez osobního kontaktu informovat lékaře. Cílem je ochránit důležité služby.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zveřejněného v pátek mají všichni lidé z Česka, kteří se ode dneška budou vracet z Itálie, zůstat na dva týdny v izolaci. Po návratu by měli informovat svého praktického lékaře, ten je má poslat do karantény a vystavit jim neschopenku. Opatření zatím platí na neurčito. Pokud by se lidé po návratu z Itálie lékaři nenahlásili, hrozí jim pokuta tři miliony korun. Stejná sankce je i za porušování pravidel karantény. Lidé se ale mohou domluvit se svým zaměstnavatelem na práci z domova.

"Z dopadu opatření se nyní vyjímají tři kategorie osob pracujících v dopravě za účelem zachování daných potřebných služeb tak, aby nedošlo k jejich naprosté paralýze. Zároveň se však těmto osobám pracujícím v dopravě stanovují další ochranná opatření," píše se v dokumentu na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Páteční opatření se podle dokumentu s okamžitou platností ruší pro piloty při tranzitních a zpátečních letech, kteří v Itálii neopustí palubu dopravního letadla s výjimkou předletové a meziletové přípravy. Řidiči kamionů mají při nakládce nebo vykládce zboží používat respirátory, maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem a mít ve voze ochranné gumové rukavice a antibakteriální gel. Respirátory a antibakteriální gely je přitom nyní v Česku obtížné sehnat.

Pro přepravu pacientů z a do Itálie a přes italské území se mají podle dnes zveřejněného dokumentu používat jen vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta. Řidiči a posádky dopravní zdravotní služby mají při transportu mít respirátory, ochranné brýle a rukavice a pravidelně si čistit ruce antibakteriálním gelem.

Opatření zaměřené na Itálii ministerstvo zdravotnictví zavedlo, protože tam pobývala většina z 19 lidí v Česku nakažených koronavirem. Podle údajů od mobilních operátorů bylo v pátek v Itálii zhruba 16 500 Čechů. Někteří se podle informací médií snažili ze země například z lyžařské dovolené vrátit před páteční půlnocí, aby se na ně povinnost izolace nevztahovala.