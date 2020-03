"Žena neměla téměř žádné příznaky. Ale tím, že spadla do kategorie lidí, kteří měli nařízenou karanténu, jí byl udělán odběr. Tento odběr vyšel pozitivně," informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že se jedná o dvaačtyřicetiletou ženu z Rožnova pod Radhoštěm, která se v sobotu 7. března vrátila do České republiky z oblasti Trident.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evy Sedláčkové měla žena drobné respirační potíže, v neděli jí proto byly odebrány vzory. "Budeme nyní zjišťovat, kde žena byla, kde pobývala," citovala Sedláčkovou Česká televize. Žena, která je matkou dvou dětí, je v současnosti v domácím ošetřování.

"Průběžné informace ke koronaviru. Máme hlášené tři nové případy. Jeden ze Zlínského kraje, jedná se o ženu ročník 1978, která byla na dovolené v Trentinu v Itálii. Další dva hlásí Bulovka. Muž ročník 2008, který je v rodinné vazbě na již nakaženého z Itálie, je v domácí karanténě," napsal posléze na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Třetím je podle Vojtěcha muž ročníku 1975, který se vrátil z italské Lombardie.

Průběžné informace ke koronaviru. Máme hlášené 3 nové případy. Jeden ze Zlínského kraje, jedná se o ženu ročník 1978, která byla na dovolené v Trentinu v Itálii. Další dva hlásí Bulovka. Muž ročník 2008, který je v rodinné vazbě na již nakaženého z Itálie, je v domácí karanténě. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 9, 2020

Odpoledne pak ministr doplnil, že výsledky z Národní referenční laboratoře potvrdily koronavirus u dalšího pacienta. „Jedná se o ženu ročník 1958, má návaznost na skupinu, která byla lyžovat v italské Val Gardeně. Takže další kontakt. Zůstane nejspíš v domácí karanténě,“ uvedl Vojtěch.

Ve večerních hodinách se objevily další dva případy nákazy. Ředitelka středočeských hygieniků Jarmila Rážová řekla večer České televizi, že jde o muže a ženu ze středních Čech, byli na zájezdu v Itálii. Celkový počet nakažených v Česku tak v pondělí stoupl na 38.

‼️Česko má první komunitní přenos koronaviru. Infikovaným je pražský taxikář, který nemá vazbu na lidi, kteří pobývali na severu Itálie. Náměstek ministra zdravotnictví připustil také možnost, že se kvůli tomuto případu budou zavádět další mimořádná opatření. pic.twitter.com/aks4ZSqd6d — ČT24 (@CT24zive) March 9, 2020

Vůbec poprvé se dnes v Česku podařilo potvrdit takzvaný komunitní přenos koronaviru, tedy nákazu člověka bez vazby na osoby, které by navštívily oblasti s výskytem onemocnění. „Je to taxikář, který jezdil po Praze. Nějakým způsobem se nakazil buď v tom voze, nebo v bytě, kde měl Němce, kteří kašlali,“ řekl České televizi náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Testován byl i Hamáček

Původně sice musel každý pozitivně testovaný člověk do nemocnice, to se však změnilo. Z pražské Nemocnice na Bulovce již byli do domácí karantény propuštěni dříve hospitalizovaní pacienti s výjimkou dvou turistek. "Neočekáváme žádné komplikace. Jsou instruováni, že pokud by se něco objevilo, mají nás kontaktovat," uvedla primářka tamní infekční kliniky Hana Roháčová.

Zpátky do Česka se v pondělí vrátila trojice, která byla kvůli koronaviru v karanténě v Ázerbajdžánu, a žena, která musela zůstat v karanténě na Tenerife. Další Češi se ale dostali do karantény na výletní lodi v Singapuru, řekl novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Na výskyt koronaviru byl testován také český ministr vnitra Jan Hamáček. Jeden z účastníků setkání ministrů vnitra zemí Evropské unie, které se uskutečnilo ve středu 4. března, byl totiž v kontaktu s nakaženým člověkem. Nemoc COVID-19 se však u Hamáčka nepotvrdila.

Nová opatření

Vláda chystá v souvislosti s šířením nákazy koronavirem posílit již dříve oznámená opatření na hraničních přechodech. S kontrolou cizinců vykazujících symptomy koronaviru bude pomáhat armáda.

Pro podnikatele, kterým šíření koronaviru způsobí finanční ztráty, připravila vláda bezúročný úrokový program s názvem COVID. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude pro tyto účely vyhrazeno 600 milionů korun.

Podnikatelé budou přitom muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. „Například tím, že mají zaměstnance v karanténě, nebo se situace dotkla přímých obchodů vázané na země jako Čína, Itálie, Jižní Korea. Že prokazatelným způsobem jejich partneři doplatili na současnou situaci a kvůli tomu našim firmám klekly obchody,“ řekl dnes Havlíček.