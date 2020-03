Tři z nově potvrzených případů na onemocnění COVID-19 jsou z Ústeckého kraje. Podle České televize je mezi nově nakaženými je dvanáctiletá dívka, muž, dvě ženy a roční dítě. Tři z nich se vrátili z Itálie a jedna z žen přiletěla z Bostonu.

Muž je hospitalizován v Praze. Dívka zůstane v domácí karanténě, ve které už je týden. Primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý uvedl, že druhá nakažená, padesátiletá žena cestovala z Itálie ve stejném voze. Žena bude izolována v ústecké nemocnici.

Ani jeden z 19 pacientů nemá podle ministra Vojtěcha závažný průběh.

"Toto preventivní opatření je nezbytné, abychom se vyhnuli nekontrolovanému šíření koronaviru v České republice. Za chvíli budeme informovat hejtmany i primátora Prahy," uvedl Babiš.

„Nařizuje se praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v ČR, kteří se od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů,“ řekl Babiš. Sami turisté, kteří se vrátí, se přitom musí na praktické lékaře bez osobního kontaktu (např. po telefonu - pozn. red.) obrátit.

Za porušení karantény hrozí podle premiéra pokuta tři miliony korun. Lékař bude oprávněn karanténu prodloužit, dodal Babiš. Současně vyzval zaměstnavatele, aby zaměstnancům vycházeli vstříc a domluvili se s nimi na práci z domova.

Zaměstnavatelé by se podle předsedy vlády měli k situaci postavit čelem a uznat zaměstnancům překážku v práci, dát jim plnou mzdu a umožnit jim pracovat z domu, pokud je to možné.

"Samozřejmě budeme řešit ekonomické dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich občanů a zamezení šíření koronaviru," uvedl.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly jsou v Evropě čtyři země, kde se nákaza šíří nekontrolovaně, a to Německo, Španělsko, Francie a především Itálie, kde je v současné době asi 16 500 Čechů.

Stát dosud doporučoval českým občanům necestovat do čtyř italských regionů, dokud se nevyřeší tamní situace s rozšířením koronaviru. Jde o regiony Lombardie, Veneto (Benátsko), Emilia Romagna a Piemont. Podle čtvrtečních údajů se v Itálii prokázala nákaza u 3858 lidí, zemřelo jich 148.

Babiš uvedl, že impulsem pro aktuální rozhodnutí je situace v Itálii. "Tam je za jeden den 41 mrtvých. Nemá to nic společného s tím, jaká je situace u nás, my se snažíme zabránit šíření toho viru, v některých zemích už to zkrátka nedají," uvedl. Podle Babiše ne všichni občané jsou z hlediska karantény odpovědní a je nutné situaci řešit tímto způsobem.

„Dva ze tří nově odhalených případů nemoci COVID-19 v Česku se vztahují k cestování do Itálie," řekla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Do čtvrtka bylo prokázáno 12 případů, u jednoho dalšího vyšel pozitivně test v soukromé laboratoři a čekalo se na jeho potvrzení z Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu. Z 12 nakažených do čtvrtka byli tři cizinci a lidé z Prahy a Ústeckého kraje.

V domácí karanténě kvůli koronaviru bylo k dnešku 1011 lidí, nejvíc v Praze (341). Do domácí karantény hygienici dosud posílali hlavně osoby, které byly v kontaktu s dříve potvrzenými pozitivními případy. Preventivně nařizovali izolaci také lidem, kteří měli chřipkové příznaky a pohybovali se v severoitalských regionech Veneto (Benátsko), Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont. Od víkendu se dá očekávat, že počty osob v karanténě skokově vzrostou.