To potvrzují i zástupci Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Podle jejího šéfa Jiřího Kůse od pondělního večera skokově vzrostla vlna zájmu o nanovlákenné respirátory. Třeba roudnická Pardam, jediný výrobce celoprodyšných nanovlákenných respirátorů na světě, je na hranici své výrobní kapacity. Příští měsíc hodlá rozšířit výrobu na novém automatizovaném strojním zařízení.

Na vlně zájmu se nese třeba výrobce zdravotnického materiálu Batist Medical z Červeného Kostelce. Již přede dvěma týdny investoval do nové technologie na výrobu ochranných roušek a navýšil výrobu ústenek.

Poptávka je obrovská

„Dodáváme na trh zhruba milion kusů ústenek měsíčně. Přibližně polovina jde na trh do České republiky. Za poslední měsíc jsme zaznamenali v souvislosti s koronavirem v Číně mnohonásobné zvýšení poptávek, především ze zahraničí,“ říká generální ředitel společnosti Tomáš Mertlík. Příští týden proto hodlá zprovoznit novou linku na ústenky, měsíčně jich poté vyrobí dalších 400 tisíc. Od několika výrobců v Evropě firma získává i respirátory, které by chtěli uvolňovat na český trh v množství 100 tisíc kusů týdně. „Dodávky by měly začít od příštího týdne,“ uvedl Mertlík.

Jednorázový zdravotnický materiál – ústenky, roušky a respirátory – vyrábí i firma Medica Filter v Kašperských Horách. Ani zde nevědí, kam dříve skočit. „Nárůst je enormní, poptávka je obrovská,“ uvedla včera jednatelka firmy Lucie Polívková.

Potravin mají v obchodech dost

Lidé vzali ve strachu z nedostatku potravin obchody útokem. Obchodníci uklidňují, že k panice není důvod. „Potravin i drogerie je k dispozici dostatek,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Především u trvanlivých potravin, nápojů či dětské výživy mají obchody k dispozici zásoby na dostatečně dlouhou dobu,“ konstatoval Prouza.