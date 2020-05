ON-LINE ke koronaviru ZDE

Lidé ale musejí počítat s některými hygienickými opatřeními kvůli omezení šírení nového typu koronaviru. Například v prodejnách oděvů si oblečení nebudou moci zkoušet. V posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech se lidé nepřevléknou v šatnách ani neosprchují.

Které obchody otevřou? Podívejte se zde:

Například Národní knihovna a zřejmě ani mnohé další knihovny se ale dnes veřejnosti ještě neotevřou. Provozovatelé poukazují na to, že určitý čas potrvá příprava provozu s ohledem na dodržování předepsaných hygienických opatření. Provoz zatím neobnoví například ani část knihkupectví.

Ode dneška sice mohou znovu přijímat klienty i lázně, otevřou ale až začátkem května. Dříve nestihnou po vynucené pauze vše připravit. Postupně začnou obnovovat provoz sociální služby, nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu.

Mimo provoz musí stále zůstat například většina provozoven v obchodních centrech, restaurace, kadeřnictví, různé kosmetické služby a hotely a další ubytovací zařízení. S jejich otevíráním se spolu s památkovými objekty, muzei, galeriemi nebo divadly počítá až v další fázi uvolňování vládních omezení. Další fáze jsou plánovány na 11. a 27. května.

Původní vládní harmonogram umožňoval od pondělí otevřít provozovny jen do 200 metrů čtverečních. Posilovny a autoškoly byly zahrnuty do vlny od 11. května, zoologické zahrady až do etapy od 25. května. Poslední omezení obchodu a služeb mělo padnout podle prvotních plánů 8. června.