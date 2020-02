Online reportáž Koronavirus 29.02. 21:02 Turecko zastavilo kvůli koronaviru letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou. 29.02. 19:37 První úmrtí na koronavirus ohlásily také Spojené státy. Došlo k němu ve státě Washington na západním pobřeží, obětí je vážně nemocná žena, které bylo přes 50 let. 29.02. 18:38 V Itálii zemřelo dalších osm lidí nakažených koronavirem, což znamená, že obětí je již 29. Počet nakažených vzrostl na 1128. Italská vláda proto požádá parlament o možnost zvýšit rozpočtový schodek, aby získala prostředky na boj s koronavirem. 29.02. 18:24 Úřady potvrdily dalšího nakaženého v hotelu na Tenerife. Již pátým nemocným v resortu Costa Adeje Palace Hotel je Ital, který byl v karanténě ve svém pokoji od 24. únoru. Ve stejném hotelu bylo v karanténě i šest Čechů, pět z nich však lékaři v pátek propustili zpátky do vlasti. V karanténě stále zůstává jedna Češka. Celá on-line reportáž ZDE

Ministerstvo připomíná, že italská vláda kvůli koronaviru rozhodla o izolaci deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Místa nelze navštěvovat ani je opustit, v případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty.

"MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli," uvedlo ministerstvo. Upozornilo také na to, že další vývoj v oblasti může mít vliv i na cestování do nezasažených obcí v této části Itálie. "Doporučujeme proto před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit silniční a vlakovou dopravu," uvedlo.

Dodržení hygienických pravidel

Ministerstvo také upozorňuje na nutnost dodržování základních hygienických pravidel, jako často a důkladně si mýt ruce, nedotýkat se obličeje a vyhýbat se místům s větší koncentrací osob. "V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení," uvedlo ministerstvo.

Epidemie koronaviru propukla v Číně, Itálie je nejvíc zasaženou evropskou zemí. Vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Přísný režim se týká asi 50 tisíc lidí.

EU zatím omezení pohybu v Schengenu nechystá

Evropská unie zatím neplánuje kvůli šíření koronaviru v Itálii zavést omezení na hranicích v schengenském prostoru. Na tiskové konferenci to dnes oznámili eurokomisaři pro zdraví a pro řešení krizí Stella Kyriakidisová a Janez Lenarčič, informovala agentura Reuters. Pohotovostní plány pro případ dalšího šíření koronvairu v Evropské unii se ale intenzivně připravují.

"Pracujeme na různých scénářích, jako je například koordinované pozastavení fungování Schengenu," uvedl euorkomisař pro řešení krizí Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá.

Podle Kyriakidisové by jakákoli opatření, která by omezovala pohyb lidí či zboží v rámci schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, měla být "přiměřená a koordinovaná". Měla by být také založena na vědeckých důkazech, zdůraznila kyperská eurokomisařka.

"WHO zatím nedoporučila omezit cestování ani obchod," zdůraznila Kyriakidisová. Mise Světové zdravotnické organizace (WHO) podle ní navštíví Itálii v úterý, aby posoudila situaci přímo na místě.