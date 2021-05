Evropská unie se chce udržet na špičce světového kosmického výzkumu. V Praze proto vznikne nové řídicí centrum všech vesmírných programů EU. Pro české hlavní město to znamená příliv miliard korun na umístění nové agentury i vznik pracovních míst pro stovky špičkových odborníků a evropských úředníků.

S kosmickým průmyslem má EU velké plány. „Vesmírný průmysl Evropské unie vytváří na čtvrt milionu pracovních míst a toto číslo se může do roku 2025 téměř zdvojnásobit,“ informoval výkonný ředitel nové agentury Rodrigo da Costa. V Praze dnes sídlící agentura GSA se stane základem pro novou Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA). Výrazně to rozšíří nejen činnost, ale i početní stav zaměstnanců, a to na trojnásobek. Bude také potřeba nové sídlo, protože to současné na břehu Vltavy už nepostačí.

GSA již úspěšně spustila navigační systém Galileo, který dnes používá přes miliardu lidí na světě. Hlavními úkoly nové EUSPA bude plné využití systému sledování zemského povrchu Kopernicus a také vybudování chráněného satelitního systému pro komunikaci orgánů EU či systému na sledování nejbližšího vesmíru.

„Je to velký skok kupředu. Pražská agentura na sebe přebere všechny zásadní kosmické programy EU,“ uvedl europoslanec Evžen Tošenovský (ODS), který se vyjednávání o vzniku agentury roky účastnil.

Evropský parlament počátkem května schválil jak vznik agentury, tak rozpočet na její činnost. Pražské řídicí centrum se stane jednou z velkých institucí v EU.

Náš vesmírný průmysl

EUSPA bude nadále spolupracovat s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), v níž jsou však i nečlenské země EU, jako například Velká Británie. Proto chtěla Unie vytvořit v Praze řídicí centrum kosmických aktivit, které bude mít plně pod kontrolou.

„Umístění agentury v Praze bude výhodou i pro české firmy kosmického průmyslu, byť samozřejmě o zakázky budou muset bojovat,“ řekl Tošenovský.

Podle něj současná česká vláda význam a přínos našeho kosmického průmyslu se šedesátkou firem a mnoha stovkami zaměstnanců stále ještě podceňuje.

