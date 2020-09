Letošní krajské a senátní volby budou v souvislosti s koronakrizí zcela výjimečné. Do jaké míry epidemie ovlivní nejen účast, ale i volební atmosféru?

Bezesporu výrazně. Je to situace, kterou jsme doposud nezažili, a navíc se dotýká úplně každého z nás. Kdysi dominantní téma třicetikorunových zdravotních poplatků se v porovnání s obavami z covidu-19 a jeho zvládání jeví jako marginální. Spousta voličů letos kvůli strachu zůstane doma, ale naopak bude dost těch, které to vyburcuje, budou protestně naladěni, a proto půjdou hlasovat.

Podle agentury STEM/MARK se k volbám chystá až 67 procent lidí (určitě 42 procent a spíše ano 25 procent). Je to reálné?

V tomto směru jsem trochu skeptikem. Výzkumy jsou v optimističtější než realita, protože lidé se vidí v lepším světle. Podle mě bude účast spíše menší. Část disciplinovaných voličů nepřijde, protože se bude bát, a ti váhaví teď najdou důvod, proč tam raději nejít. Obvykle chodí k urnám v krajském hlasování kolem 35 procent voličů, celorepublikově je rozpětí mezi 28 a 38 procenty. Letos odhaduji, že to bude až o čtyři procenta méně a bude se hrát hlavně o to, kdo přijde.

Znamená to například, že pokud se nedostaví v hojnějším počtu senioři, kteří jsou hlavním elektorátem hnutí ANO, ČSSD a KSČM, může to tyto strany značně poškodit? A naopak masovější účast mladých lidí prospěje třeba Pirátům nebo zeleným?

Přirovnal bych to k situaci při volbách do Evropského parlamentu, kdy v minulosti nečekaně uspěli Svobodní, protože celková účast byla nízká, ale jejich voliči se dostavili v reprezentativním počtu. Nyní tedy půjde o to, zda zabodují například Piráti nebo Trikolóra či regionální uskupení, jejichž příznivci dorazí k urnám takřka demonstrativně. Dokonce to pojmou tak, že centrální vláda selhala na celé čáře, a proto budou podporovat svoje oblíbence. Jiná skupina voličů zase může cíleně odevzdat hlas populárním osobnostem svého kraje, což mohou být i současní hejtmani. Celkově bude tendence podporovat charismatické osobnosti a výrazná bude protestní linka, která podtrhne nespokojenost vůči centru a jeho zmatečné politice. Chaotické pokyny z vlády totiž lidem začínají velmi komplikovat život, bojí se nejen o své zdraví, ale také o práci.

Klesne-li účast v krajských volbách pod 30 procent, bude z toho možné vyvozovat nějaký závěr o oblibě vládních stran i opozice?

Myslím, že ano. Zajisté se najdou lidé, kteří budou autoritu zvolených zastupitelů a senátorů kvůli nízké účasti zpochybňovat, ale vzkaz voličů budou muset centrální politici vzít v potaz. I kdyby jich přišla jen pětina, má to výpovědní hodnotu, také neúčast je známkou, kterou lidé vystavují vládnoucí garnituře.

Kdyby hnutí ANO nezabodovalo tak, jak to vypadalo v průzkumu volebního potenciálu společností Kantar pro ČT, v němž drtivě zvítězilo ve všech regionech, byl by to pro Andreje Babiše vztyčený varovný prst?

Bezesporu byl. Andrej Babiš je ve složité situaci. Od roku 2016 nebyl poražen a první prohra nebo přidušené vítězství by pro něj byl reputační problém. Všichni také vědí, že ekonomické komplikace se v plné intenzitě dostaví až příští rok. Pokud by se tedy pro ANO dostavil výsledek hubený nebo podobný tomu stávajícímu, byla by to pro Andreje Babiše prohra. Navíc poslední před tím nejdůležitějším kláním, které se blíží, a to jsou volby do sněmovny v roce 2021.

Opozici by to posílilo?

Na začátku by to vytvořilo jistý pocit euforie, ale po sečtení hlasů přicházejí koaliční zásnuby a voliče pochopitelně bude zajímat, kdo bude vše zaštiťovat v roli hejtmanů a s jakým programem. Může se stát, že se dostaví úspěšná přílivová vlna, ale nedokáže-li se opozice na ní svézt a bude se chovat tak, jak to demonstruje poslední dva roky, kdy není schopná se dohodnout na funkční spolupráci, může to potrestat i ji. Pak bychom za rok do kampaně vstupovali za situace, kdy tady bude frustrace z premiéra, ale také z opozice, která se neumí dohodnout, a pokud ano, nabízí jen staré tváře.

Jaký recept se nabízí?

Určitě bude poptávka po originálním programu, protože je tu sdílený pocit, že se nacházíme v bodě nějaké zásadní změny, nikoliv drobného výkyvu. Že jde o průlomové období, jež bude společnost posouvat, obměňovat charakter práce, služby státu. Pro Babiše by bylo nepříjemné vstupovat do příštího roku, kdy nebude po ruce příliš mnoho pozitivních řešení, jako nevítěz krajských voleb. Strategii před sněmovním kláním by mu to hodně zkomplikovalo.