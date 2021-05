Dvě pětiny respondentů by letos volily stejnou stranu jako ve volbách v roce 2017, zjistila agentura. Další pětina by raději volila jinou stranu. Každý desátý dotázaný by k volbám nešel. Změnu volené strany proti podzimu 2017 nejčastěji uvedli ti, kteří volili TOP 09 a ČSSD.

Zisk koalice Pirátů a STAN se podle Medianu od minulého měsíce nezměnil. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by v dubnu získala 17 procent hlasů, zatímco březnový model ukazoval na zisk 17,5 procenta.

SPD si polepšila z březnových deseti procent na 11,5 procenta. Podle Medianu může těžit ze stále trvajících omezení zapříčiněných pandemií covidu-19. Komunisté si naopak pohoršili, v dubnu by je volilo šest procent respondentů proti březnovým 7,5 procenta.

Hnutí Roberta Šlachty Přísaha se z hlediska preferencí zařadilo na úroveň Trikolóry a Zelených, tyto strany se podle dubnového modelu pohybují okolo tří procent preferencí.

Volební potenciál i v dubnu zůstal nejvyšší u koalice Pirátů a STAN. Pokud by koalice získala hlasy od všech voličů, kteří ji vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získala by 34 procent. Koalice má také nejsilnější volební jádro, od přesvědčených voličů by získala 15,5 procenta hlasů. Hnutí ANO má potenciál 27 procent a volební jádro 14,5 procenta, koalice Spolu má 24 procent potenciálních hlasů a zisk od přesvědčených voličů by jí stačil na volební výsledek 10,5 procenta. Přesvědčených voličů ČSSD je 2,5 procenta a potenciál 11 procent.

Piráty a STAN podporují spíš vysoškoláci

Co se týče podpory, koalice Pirátů a STAN ji má zejména mezi lidmi s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Podpora hnutí ANO je nejsilnější mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity a nižším a mezi lidmi nad 55 let věku.

Koalice Spolu má stále mezi lidmi s různým stupněm vzdělání vždy menší podporu než koalice Pirátů a STAN, dále má tato koalice většinu svých podporovatelů ve věku mezi 18 a 44 roky. ČSSD by preferovala zejména věková skupina 35-44 let spolu s lidmi nad 65 let a lidé se základním vzděláním.

V dubnu by se voleb zúčastnilo 67 procent respondentů, což by byla vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Agentura provedla průzkum v době od 1. dubna do 4. května mezi tisícovkou lidí starších 18 let.