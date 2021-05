Soutěsky Kamenice u Hřenska patří k nejnavštěvovanějším oblastem Národního parku České Švýcarsko, v turistické sezoně sem každoročně zamíří přes 300 tisíc návštěvníků, v rekordních letech i o 100 tisíc lidí více.

„Turisté z Německa a z Polska tvoří na jaře velmi významnou část návštěvníků soutěsek. Proto netrpělivě očekáváme, až budou moci lidé opět bez omezení jezdit přes hranice,“ řekl starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Jeho přání tento týden vyslyšely úřady v Česku i v Německu, když opět rozvolnily cestování přes hranice. Ty je možné nyní překročit z jakéhokoliv důvodu, není tedy již omezené jen na cesty za prací nebo k lékaři. Umožnilo to nové spolkové nařízení řešící pohyb přes hranice.

„Toto nařízení mimo jiné povoluje malý příhraniční styk, tzn. přeshraniční cesty z ČR do Saska do 24 hodin z jakéhokoliv důvodu bez nutnosti testu, karantény či registrace. Zároveň poskytuje výhody osobám plně očkovaným či těm, které prodělaly nemoc SARS-CoV-2,“ uvedl český generální konzulát v Drážďanech.

Zároveň konzulát upozorňuje, že v Sasku platí i ochranné opatření, které upravuje vstup do obchodů, které neslouží k obstarávání základních životních potřeb. Tedy například obchody s obuví nebo oblečením. V těch platí systém Click&Meet, při kterém musí mít zákazníci zarezervovaný termín pro vstup do obchodu, například prostřednictvím webových stránek.

Do obchodů jen s testem

Stále je ale potřeba mít při nákupech alespoň negativní antigenní test a nejvýš 24 hodin starý, potvrzení o plném očkování nebo potvrzení o prodělaném covidu. Všechny tyto dokumenty musí být v němčině, angličtině či francouzštině.

Další uvolnění přeshraničního provozu potěšilo také Jana Šmída, ředitele obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která má na starosti destinanční management. „Pro nás je to skvělá zpráva. Je klíčové, aby mohli také Němci k nám. A nikoliv na jednodenní výlety, ale na dlouhodobější pobyty. Tvoří totiž velmi významnou část zákazníků hotelů nebo penzionů v regionu,“ neskrýval radost Jan Šmíd.

