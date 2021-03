Je zakázán pohyb mezi okresy. Pokud například mají lidé chalupu jinde, nebo jezdí přes týden do práce do jiného okresu, než žijí, museli si vybrat jedno z míst. V tom, ve kterém budou na začátku opatření, tedy od pondělí, pak musejí setrvat po celé tři týdny. Do jiného místa až na výjimky nesmějí. V rámci okresu ale lidé mohou libovolně například nakupovat či jet k lékaři, a to bez potvrzení. Spadají sem i cesty za účelem péče osobu blízkou.

Výjimky

Cestování po okrese mezi jednotlivými obcemi nebo městy bez potvrzení nebo prohlášení je možné pouze tehdy, když lidé půjdou na nákup, do úřadu, k lékaři nebo budou pečovat o osobu blízkou. Naopak nesmějí na návštěvu za příbuznými. Zkrátka by se povětšinou měli držet ve své obci a mimo ni cestovat pouze ze závažných důvodů. V Praze je možné se libovolně pohybovat mezi jednotlivými městskými částmi jako by to byla jedna obec.

Sport a rekreace v přírodě

Lidé mohou sportovat chodit do přírody či venčit psy. Ale pouze v katastru obce, kde bydlí. To samozřejmě neznamená pouze na návsi, ale třeba i na polních cestách, polích či lesích, které do katastru patří. Praha je považována za jednu obec bez ohledu na městské části. To vše je povolené mezi 21:00 do 5:00. V noci budou možné pouze cesty do a ze zaměstnání, cesty k lékaři či venčení psů do pěti set metrů od bydliště. V rámci obce jsou samozřejmě povolené i nákupy.

Obydlí mimo místo trvalého bydliště

Pokud lidé v reálu žijí jinde, než je jejich trvalé bydliště, musí se při kontrole prokázat například nájemní smlouvou nebo potvrzeními o placení plynu či elektřiny, z něhož bude jasné jejich současné bydliště.

Cesty na chalupu

Možné nejsou. Lidé samozřejmě na chalupu před zákazem zajet mohli, ale pokud se jim nepodařilo vrátit se do pondělí, musejí tam setrvat po celé tři týdny, po které mají nová opatření platit.

Víkendové cesty

Lidé, kteří přes týden žijí na jednom místě a přes víkend jinde (například v Praze a mimo ni) si museli vybrat jedno místo pobytu.

Péče o staré rodiče nebo děti ve střídavé péči

Tyto věci patří mezi výjimky ze zákazu cest.

Čím se prokázat

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli rokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář dostupný na internetu, který si budou moci vytisknout. Bude tam muset uvést místo, čas a cíl cesty. Pokud budou lidi mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí.

Povinné respirátory

Od pondělí už lidé nesmějí nosit do obchodů, provozoven služeb, do vozidel hromadné dopravy, na jejích zastávkách, do zdravotnických zařízeních nebo zařízení sociálních služeb dvě na sebe položené chirurgické roušky. Nově musejí mít nos a ústa zakrytá jen respirátory nebo nanorouškami s vysokou úrovní filtrace. Tedy minimálně třídy FFP2. Povinné bude zarytí ústa a nosu i na pracovištích. Výjimkou bude, když tam bude člověk sám nebo nebude moci respirátor vzhledem k typu práce nosit.

Zavřené školy

Zavřely se i doposud otevřené školy. Prezenční výuka tak skončila v mateřských a speciálních školách, dětských skupinách a prvních dvou ročníků základních škol. Výjimkou budou školy pro děti záchranářů a zdravotníků.

Méně obchodů

Zmenšil se počet obchodů a služeb, do kterých v současnosti mohou lidé zajít. Otevřené zůstaly například prodejny potravin, pohonných hmot, novin a tabáku, kontaktních čoček, hygienického zboží či pohřebních služeb. Podrobný seznam najdete například a stránkách ministerstva zdravotnictví nebo ZDE.

Karanténa a izolace

Kvůli nakažlivějším mutacím koronaviru vláda prodloužila dobu, kterou musejí strávit nakažení nebo podezřelí z nákazy doma bez kontaktu s jinými. Doba izolace (u nakažených koronavirem) či karantény (u zdravých lidí, kteří s nimi přišli do kontaktu) se prodloužila z deseti na čtrnáct dnů. V případě pozitivity rodinných příslušníků, kdy není možné nakaženou osobu efektivně izolovat od zbytku rodiny, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dnů.

Jaké hrozí sankce

Policie má dodržování kontrolovat. Lidé mohou dostat pokutu až dvacet tisíc korun.