Mnozí čtenáři Deníku totiž neskrývají své pochybnosti, zda je přístup Česka k ruské agresi na Ukrajinu správný. V on-line anketě Deníku se dokonce 88 procent respondentů přiklonilo k názoru, že vláda podporuje Ukrajince na úkor českých občanů. To ovšem Fiala rozhodně odmítl. „To, že podporujeme Ukrajinu v jejím spravedlivém boji proti Rusku je v českém národním zájmu,“ prohlásil premiér.

Zdroj: Deník

Pomoc Ukrajině je správná

Podle Fialy je totiž pomoc bojující Ukrajině nejen správná morálně, politicky a strategicky, navíc pro Česko ani není výrazně nevýhodné. „Poslali jsme vojenskou techniku ve výši 3,8 miliard korun a naprostou většinu těchto prostředků dostaneme zpátky z Evropské unie,“ zdůraznil premiér.

Fiala si pochvaluje také zapojení Ukrajinců do života v Česku. Připomněl, že ze zhruba 400 tisíc uprchlíků, kteří po ruském útoku do České republiky zamířili, jich zde stále pobývá asi 280 tisíc. Zaměstnáno je jich zde asi 120 tisíc.

„To znamená, že přinášejí finanční prostředky do našeho systému sociálního, zdravotního a nejenom že nás to nic nestojí, ale pomáhá to naší společnosti. Nikdo se nemusí bát, že bychom jim pomáhali na úkor českých občanů,“ ujistil Fiala.