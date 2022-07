Drahota trápí důchodce, žádat o dávky se stydí. Přečtěte si, co jim nabízí stát

O 330 procent se zvedl prodej krbových kamen a o 312 procent prodej sporáků na tuhá paliva. „Desítky procent nad loňským rokem se v druhém kvartálu pohybuje celá kategorie s topením,“ doplňuje. Stoupá i prodej příslušenství k pevným palivům, za poslední čtvrtletí stoupl například prodej pásových pil o 150 procent.

Zbyde nám jen proud

Kromě zdrojů tepla na tuhá paliva lidé berou na milost i elektřinu, byť bude v následujících měsících výrazně drahá, ale je to asi jediný stabilní zdroj energie, který zbude. „Zaznamenali jsme rostoucí zájem o topidla a přímotopy v jarním období, v březnu a dubnu tohoto roku. V tomto časovém úseku se jejich prodej téměř zdvojnásobil v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Největší zájem byl o halogenová topidla a infralampy,“ potvrzuje mluvčí sítě Datart Olga Dolínková.

Uhlí nad zlato. Lidé ho podle prodejců kupují za jakoukoli cenu. A přesto chybí

Lidé, kteří alternativy k plynu nakoupili nebo shánějí, se ale museli smířit s vyššími cenami. Cena kamen dostupných na internetu se pohybuje od několika tisícovek po několik desítek tisíc, podobné rozmezí je třeba i u sporáků na tuhá paliva. Rychle ale roste. „Průměrná cena v kategorii sporáky, i kamna na tuhá paliva vzrostla na internetu meziročně zhruba o polovinu. A během dvou let se vyšplhala na dvojnásobek,” říká Michal Buzek z Heureky. „To například u krbů může znamenat i skok v ceně o více než dvanáct tisíc korun,“ doplňuje.

Nejistá sezona

Dodávky plynu do Evropy zatím proudí, v minulých týdnech ale došlo ke zmenšení jejich objemu a bude hůř. Ruská společnost Gazprom zastaví dodávky zemního plynu do Evropy 11. července, zdůvodňuje to nutnou opravou. Mezi analytiky ale panují obavy, že dodávky se už neobnoví v plné výši a Vladimir Putin plyn využije jako ekonomickou zbraň proti státům Evropské unie.

Masivně by to zasáhlo i Česko, které na ruském plynu téměř stoprocentně závislé. Nejvíce domácností, které odbírají plyn, je v Praze, V Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Nejméně lidé topí plynem v Karlovarském, Libereckém a Jihočeském kraji. Čeští politici opakují, že omezení plynu pro domácnosti by přišlo na řadu až jako poslední a státní plynové rezervy jsou nyní plné zhruba ze dvou třetin. Celý systém útlumu se řídí pomocí takzvaných odběrových stupňů.

Sociální fond pomůže Evropanům hradit vyšší ceny energií či pohonných hmot

Češi ale podle dat už začali plynem sami šetřit předtím, než válka na Ukrajině začala. Důvodem bylo zdražování. „Už od podzimu sledujeme, že spotřeba plynu je setrvale nižší než v minulých letech,“ říká Kamil Rajdl, analytik Amper Meteo. Meziročně byla spotřeba plynu v květnu ve srovnání s rokem 2021 nižší o 33,5 procenta, za což ale mohlo i letošní teplé zimě počasí. Podle Amper Meteo byla celkově spotřeba plynu zatím nejnižší za posledních pět let, pro které společnost provádí srovnání.

Jak stoupá prodej na internetu, 2. čtvrtletí roku 2022



• Vařiče 353 %

• Krbová kamna 330 %

• Sporáky na tuhá paliva 312 %

• Pásové pily 150 %

• Krbové vložky 81 %

• Ohřívače vody 65 %

• Tuhá paliva 30 %



Zdroj: Heureka.cz