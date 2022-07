Česko zasáhla velká vlna inflace a zdražování. Mnoho samoživitelek upadlo do chudoby. Projevilo se to na novém přílivu žen, které kvůli finanční tísni zamíří do sexbyznysu? Nějaké nové ženy se nám v ordinaci objevily, ale není to nic dramatického. Oni totiž ani muži nejsou v ideální finanční kondici, takže není tak velká poptávka, aby se uživilo víc klientek.

Nakolik je toto povolání pro ženy svobodou volbou a nakolik ho dělají z nutnosti a zoufalství z finanční situace?

Zhruba čtvrtina to dělá proto, že se třeba nudí nebo si to chce vyzkoušet. Pětasedmdesát procent to dělá kvůli finanční nouzi.

Kvůli inflaci zdražují i prostitutky. Slevy žádají hlavně movití zákazníci

Co nejčastěji řešíte se svými klientkami?

Dluhy, dluhy a bydlení. Zatímco dříve měly dluhy po svých partnerech, dnes už mají své vlastní, když si například půjčí na nájem.

V dubnu jste partnerské organizaci v Oděse věnovala sanitku plnou humanitární pomoci. Jak složité bylo dostat ji na moldavsko-ukrajinskou hranici?

Bylo to složité. Když nás kontrolovali na maďarsko-rumunské hranici, tak na celníka začaly ze všech přihrádek vypadávat dámské vložky. Vysvětlovala jsem mu, že jsme holt ženská organizace a on nás raději nechal být. Myslím, že kdybych neuměla rusky, tak v té Moldávii u hranic s Ukrajinou asi stojím dodnes. Jakmile opustíte rumunskou hranici a tím i Evropskou unii, všechno začne být složitější.

Zdroj: Youtube

Viděli jsme tam jednu opuštěnou sanitku, u níž to už řidič vzdal. Říkala jsem si, že takto dopadnout nemůžeme. Z české ambasády v Moldavsku mně radili, abychom si na hranicích z auta vystoupili a pořád za někým chodili a otravovali. Jakmile bychom zůstali ve zhasnutém voze, zapomněli by na nás asi navždy. Nakonec se vše podařilo a naše ukrajinská partnerská organizace Víra, naděje, láska si vše v tom pásmu nikoho odebrala.

Chystáte nějakou další humanitární akci na Ukrajinu?

Nyní to již děláme tak, že vybíráme peníze a pošleme je naší moldavské partnerské organizaci. Ta se s ukrajinskou stranou domluví, co by potřebovali, věci nakoupí a zaveze na hranici. Taková pomoc je pro nás mnohem jednodušší, ale zase se dnes mnohem hůře pořádá sbírka. Válka je dlouhá a lidé začínají být unavení.

Od patnácti živoří na ulici. Klienti neví, že jsem byla muž, říká prostitutka

Co jste říkala humbuku, který vyvolala zásilka potratových pilulek pro Ukrajinky znásilněné ruskými vojáky?

Tak ten jsem nezaznamenala, ale ještě více než otěhotnění bych se bála nákazy virem HIV. Protože podle údajů UNAIDS (Program OSN pro boj proti HIV/AIDS) má Rusko přírůstek sto tisíc HIV pozitivních ročně. Vojáci jsou mladí, aktivní a promiskuitní, takže to riziko je značné.

Jaké jsou nyní v létě vaše hlavní aktivity s Rozkoší bez rizika?

Jak se dva roky kvůli covidu mnoho akcí odkládalo, tak nyní probíhá snad úplně vše a my nestíháme všechny objíždět s našimi osvětovými programy prevence HIV. Nedávno jsme například byli čtyři dny na Rock For People. Na jiných festivalech zase hrajeme divadlo. Svoji působnost jsme nyní rozšířili již do třináctého kraje, nově jsme i v Karlovarském. Situace zejména třeba v Aši není vůbec jednoduchá, takže nás to stojí dost sil i peněz. V tomto roce jsme od ministerstva zdravotnictví nedostali na prevenci HIV ani korunu a od ministerstva práce a sociálních věcí jsme dostali o třetinu menší dotace. Takže abych to shrnula, máme více práce a méně peněz.

Hana Malinová (69)

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Před třiceti lety založila občanské sdružení Rozkoš bez rizika. To provádí klientkám ze sexuálního byznysu bezplatné vyšetření na přenosné nemoci jako jsou HIV, kapavka či syfilis. Zároveň poskytuje sociální a dluhové poradenství. Finanční problémy jsou totiž nejčastějším důvodem, proč si ženy vydělávají sexem.



Roku 1994 založila Hana Malinová divadelní spolek Rozkoš, ve které vystupují její klientky či bezdomovci. Malinová je rovněž autorkou všech her a hraje tu na kontrabas. V dubnu 2022 se vypravila na moldavsko-ukrajinskou hranici se sanitkou plnou potravin a hygienických potřeb. Vůz i humanitární pomoc předali spřátelené ukrajinské organizaci v Oděse.