Omezení volnočasových aktivit bude znamenat maximální účast deset až 20 lidí. V pořadu Partie na televizi Prima to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Vyhlášení příslušného opatření očekává ve středu nebo v pátek. Na stole je podle něj i možnost zavedení distanční výuky na středních školách. Na vysokých školách by měla distanční výuka platit aspoň měsíc.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula. | Foto: ČTK / ČTK

Prymula zdůraznil, že čím později se restriktivní opatření zavedou, tím déle budou muset platit. Společně s omezeními by chtěl představit i plán na delší dobu, který by ukázal, jak se situace může vyvíjet zhruba do Vánoc.